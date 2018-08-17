"Türk lirası adil değer seviyesine ulaşacaktır"

- "Ekonomik temellerle değil, aşırı duyarlılıkla hareket ediyor"

Bu etkenler arasında Türkiye ile ABD arasındaki siyasi anlaşmazlığın çözümünü ve Türk yetkililerin ekonomik politikaları uygulamasını gösteren Tran, "İstikrar sağlamak için zaman gerekiyor. Türk lirası daha adil değer seviyesine sahip olduğu pozisyona ulaşacaktır." dedi.

Tran, piyasalardaki yüksek dalgalanma ve belirsizlik nedeniyle kısa dönemde Türk lirası için tahminin güç olduğunu dile getirerek, uzun dönemde Türk lirasındaki toparlanmanın bazı etkenlere bağlı olduğu aktardı.

Türk lirasının şu anda değerinin altında olduğunu belirten Tran, "Satın alma paritesine baktığınızda, Türk lirasını değerinin altındaki bölgede görüyoruz, gerçekten esas olması gereken değerin altında." ifadelerini kullandı.

Tran, Türk lirasında bu hafta görülen toparlanma ve Türkiye ekonomisi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tran, "Şu anda Türk lirası piyasada ekonomik temellerle değil, aşırı duyarlılıkla hareket ediyor. 1-2 yıl içinde liranın durumunu düzelterek adil seviyesi olan 5 ila 5,5 dolar arasında olmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Enflasyonu düşürücü ve cari açığı azaltıcı politikaların Türkiye ekonomisini sürdürülebilir bir yola sokacağının altını çizen Tran, Türk lirasında son dönemde yaşanan zayıflığın cari açığı düşürmek için çok faydalı olacağına vurgu yaptı. Tran, para birimindeki zayıflığın ithalatı azaltıcı ve ihracatı canlandırıcı özelliğine dikkati çekerek, cari açığı azaltmak için şu an zayıf konumda olan Türk lirasının yardımcı olacağını bildirdi.

ABD'nin İran üzerindeki ikinci dalga yaptırımlarının kasımda yeniden yürürlüğe gireceğini hatırlatan Tran, Türkiye ile İran arasındaki enerji ticaretine de dikkati çekerek, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturabileceği hakkında da uyarıda bulundu.

Tran, ayrıca, harcama ve yatırımları finanse etmek için Türkiye'ye her yıl gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 25'i kadar yabancı sermaye akışının çekilmesi gerektiğini hatırlattı.