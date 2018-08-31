"Türk lirası mevduat hesaplarından vergi alınmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk lirası mevduat hesaplarından hiç vergi alınmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan mevduat getirilerine ilişkin vergi düzenlemesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Döviz hesaplarına gelen vergi artışıyla faiz gelirinden daha fazla vergi tahsil edilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Türk lirası mevduat hesaplarından hiç vergi alınmaması gerekiyor. Sadece 6 ay ve 1 yıllık mevduat hesaplarındaki vergi indirimi sınırlı olarak etki eder. Döviz hesaplarına faiz oranı yıllık 0,5 ile 2 arasında, döviz alanlar zaten bir faiz geliri elde etmiyor. Herkes dövizin kur artışından elde edecekleri gelire bakıyor. Döviz faizinde vergi artışının döviz alımına etkisi olmaz ya da çok sınırlı olur. Vadesinden önce çekilen paralara da faiz uygulanmalı. Özel bankalar vadesinden önce çekilen paralara kaldığı süre içerisinde faiz uygulaması yaparken, bu uygulama devlet bankalarında yapılmamakta. Devlet bankaları da bu sistemi uygularsa Türk lirası cinsinden vadeli hesaplarda istenilen seviyeye ulaşılabilir. Belirsizlik ortamında insanlar parasını çekmek zorunda kaldığında yüksek miktarda kayıpları oluyor."

