FİNANS

Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,4483 ile son 4 ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5,46 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar karşısındaki pozitif seyrini 4'üncü işlem gününe taşıyarak diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Dün son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,4483'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,4759'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün açılışta düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,4690'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,1190 ile bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,6370 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1189, dolar endeksi yatay 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Haftaya ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerilimiyle başlayan küresel piyasalarda azalan risk iştahı gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkışı hızlandırmıştı.

Türk lirası ise bu hafta dolar karşısında sergilediği performansla diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Haftalık bazda yüzde 1,79 değerlenen TL, başlıca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergilerken, Güney Afrika randı en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da, kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4690 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,4500 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisiEurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldiHalkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Bayram öncesi uyarı geldi! Bu fiyattan ucuz ise sakın almayın

Bayram öncesi uyarı geldi! Bu fiyattan ucuz ise sakın almayın

222 bin aracı geri çağırdı

222 bin aracı geri çağırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi

Koç Holding ilk yarıda 75 milyar lira konsolide gelir elde etti

Koç Holding ilk yarıda 75 milyar lira konsolide gelir elde etti

Doç. Dr. Aytekin: Temiz enerji ile ekonomik kalkınma mümkün

Doç. Dr. Aytekin: Temiz enerji ile ekonomik kalkınma mümkün

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.