FİNANS

Türk lirasına destek kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Ülkemiz ekonomisi üzerinde kurulmaya çalışılan suni baskı, bizlerdeki çalışma, üretme, ihracat yapma, istihdam sağlama kararlılığını daha da artırmaktadır" - "İş dünyasının temsilcileri olarak bizler bu dönemde daha çok üretme, daha çok ihracat yapma, daha çok istihdam sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye ekonomisi üzerinde kurulmaya çalışılan suni baskının, kendilerindeki çalışma, üretme, ihracat yapma, istihdam sağlama kararlılığını daha da artırdığını belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin her türlü sıkıntının üstesinden gelecek dayanıklılığa sahip olduğunu bildirdi.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının gerçekçi olmaktan çıktığını gördüğünü vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Türk lirasına karşı yürütülen bu kur atağına gereken tedbirlerin alınmakta olduğuna inanıyoruz. Bizim ekonomimize güvenimiz vardır. Dedikodulara prim vermeyiz, vermeyiniz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler bu dönemde daha çok üretme, daha çok ihracat yapma, daha çok istihdam sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi kur riski ve resesyonla tehdit edenlere, ekonomik savaş çıkması için gayret gösterenlere bu devlet meydan okuyacaktır."

Akgün Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ortak açıklama metnini desteklediklerini kaydetti.

İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonominin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inançlarının tam olduğunu belirten Altuğ, fırtınalara meydan okuyan bir çınar ağacı olduklarının dosta düşmana gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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