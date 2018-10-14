Türk lokumu İngilizlerin ağzını tatlandırıyor

TUBA ŞAHİN / DİLARA ZENGİN - Türkiye'de ürettiği lokumları ilk olarak İngilizlere sevdiren kadın girişimci Zeynep Turudi, aralarında ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin geleneksel ürünleri ve lezzetleri giderek dünya pazarlarında yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Osmanlı'nın en tatlı miraslarından olan lokum da 5 kıtaya ihraç ediliyor. Türkiye yılın 8 aylık döneminde 15 milyon 751 bin 195 dolarlık lokum ihraç etti.

Türkiye'nin bu dönemde en fazla lokum sattığı ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye 520 tonu aşkın lokum ihraç edilirken, elde edilen gelir 1 milyon 572 bin 800 dolar olarak kayıtlara geçti.

- Teknoloji ürünleri satmak isterken lokuma yöneldi

Kadın girişimci Zeynep Turudi, Türkiye'de İngilizlerin damak zevkine göre ürettiği lokumları bu ülkedeki tüketicilere sevdiren iş kadınlarından biri oldu.