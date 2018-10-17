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Türk-Macar işadamları görüşmesi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss: - "İlişkilerin daha da yoğunlaşması için Macar iş adamları ile Trabzon'a geldik. Çok faydalı görüşmeler yapılacağına inanıyorum" - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Trabzon tarihi çok eski çağlara dayanan bir lojistik merkezidir. Afganistan'a kadar uzanan geniş hinterlanda sahiptir ve bu bölgenin en güvenli ticaret ve yatırım merkezi konumundadır"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "İlişkilerin daha da yoğunlaşması için Macar iş adamları ile Trabzon'a geldik. Çok faydalı görüşmeler yapılacağına inanıyorum." dedi.

Kiss ve beraberindeki iş adamlarından oluşan heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek, Türk meslektaşlarıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Kiss, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmelerin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlişkilerin daha da yoğunlaşması için Macar iş adamları ile Trabzon'a geldik. Çok faydalı görüşmeler yapılacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ı ziyaret ederek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Her ikisi de özellikle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini istiyor. Bu ziyarette çeşitli anlaşmalar imzalandı. İki ülkenin Eximbank'ları arasındaki anlaşma önemli. Ayrıca KOSGEB ile Macaristan'daki karşılığı olan Macar milli ticaret evi arasında da anlaşma imzalandı."

Sektörlerin birbirleriyle temasa geçmesi için bu anlaşmaları çok önemsediklerini vurgulayan Kiss, "Tabi bu anlaşmalar sadece birer evrak. İş adamlarının içeriğini doldurmasını bekliyoruz ancak o zaman devletlerin yaptığı çalışmaların bir anlamı olur." diye konuştu.

- "İlişkileri sürekli sıcak tutmak istiyoruz"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da bu tür ziyaretlerin, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Ortak noktalardan birinin de Kanuni Sultan Süleyman olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Zigetvar'daki festivale defalarca katıldık. İlişkileri sürekli sıcak tutmak istiyoruz. Kanuni ekseninde düzenlenen etkinlikler güzel bir sinerji oluşturuyordu. Birkaç yıldır ara verilen bu etkinliklerin yeniden hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Dilerim ki bugünkü toplantıda da iş adamlarımız işbirliği yapacak fırsatları bulurlar. Önemli olan iş adamlarının ayağını bir yere alıştırmak. Devletler anlaşmalar imzalayarak iş dünyasına bir yol açıyor. Burada tüm ticari ilişkiyi kuracak olan iş adamlarıdır. Sayın büyükelçimiz geçen yıl iş adamlarını getireceği sözünü vermişti. Bu sözünü tuttuğu için çok memnunuz. İnanıyorum ki bu görüşmeler başlangıç olacaktır."

Hacısalihoğlu, Trabzon'un önemi hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Trabzon tarihi çok eski çağlara dayanan bir lojistik merkezidir. Afganistan'a kadar uzanan geniş hinterlanda sahiptir ve bu bölgenin en güvenli ticaret ve yatırım merkezi konumundadır. Trabzon'a yatırım yapan iş adamları bu hinterlanda çok rahat açılabilir. İlimiz ayrıca tarih ve doğa turizminde de ülkemizin en önemli kentlerinden biridir." dedi.

Hacısalihoğlu, Macar iş adamlarına TTSO'nun yürüttüğü projeler, Yatırım Adası, Trabzon'un ekonomik ve ticari yapısı hakkında da bilgi verdi.

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Türk-Macar İş Konseyi Başkanı Andres Rew de iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının büyümesi için iş adamlarının daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Türk ve Macar iş adamları ikili iş görüşmesinde bulundu.

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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss Trabzon

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