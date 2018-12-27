FİNANS

Türk makarna sektörü ihracatta hedef büyüttü

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "Hedeflediğimiz 1 milyon 200 tonluk makarna ihracatı rakamına ulaşıldı. Sektörümüzün toplam büyüklüğü 1 milyar doları buldu, bunun 600 milyon doları ihracattan kazanıldı" - "Önümüzdeki yıl için yüzde 15'lik bir ihracat artışı hedefimiz var. İç piyasada da yüzde 10'luk artışla tüketimi büyütmeyi hedefliyoruz"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, bu yıl makarna ihracatında 1 milyon 200 bin ton hedefini yakaladıklarını belirterek, "Sektörümüzün toplam büyüklüğü 1 milyar doları buldu, bunun 600 milyon doları ihracattan kazanıldı." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl paydaşlarının katılımıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini, sektörün büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Makarnayı, tüketiciye uygun fiyatla sunduklarını dile getiren Külahçıoğlu, "Ülkemizde dövizin dalgalanmasına bağlı olarak çeşitli sıkıntılar yaşandı ancak makarna sektörü sıkıntıların büyük bir çoğunluğunu kendi içinde tutarak tüketici fiyatlarına yansıtmadı. Enflasyonun altında bir artış oranıyla makarnayı tüketicilerimize uygun fiyatla ulaştırmayı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, 2018'e girilirken ihracatta 1 milyon 200 tonluk hedef belirlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İhracatımız geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Hedeflediğimiz 1 milyon 200 tonluk makarna ihracatı rakamına ulaşıldı. Sektörümüzün toplam büyüklüğü 1 milyar doları buldu. Bunun 600 milyon doları ihracattan kazanıldı. Ülkemize döviz getiriyoruz. Çiftçimizin alın terini alıp işleyerek ülkemize döviz kazandıran önemli sektörlerden biriyiz."

Türk makarnasını 154 ülkeye gönderdiklerini söyleyen Külahçıoğlu, ihracatta yüzde 68 ile Afrika kıtasının birinci sırada yer aldığını, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri ile Kanada ve Çin gibi pazarlarda da etkili olduklarını bildirdi.

Külahçıoğlu, Avrupa Birliği'ne ihracatta 20 bin tonluk kota ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anti-damping uygulamasına rağmen Türk makarna sektörünün dünya sıralamasında 2'inci basamaktaki yerini koruduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Üyelerimiz, sanayici arkadaşlarımız dünyanın her yerindeki fuarlara katılarak, müşteri ziyaretleri yaparak pazarımızı büyütmeye gayret ediyor. Bu yılki yüzde 14'lük artış da bunun sonucu. Yabancı girdimiz veya ara mamul girdimiz yok. Sadece ihracata yönelik buğday ithalatı söz konusu. İhracatta dünya sıralamasındaki en iyi 2'inci ülke konumumuzu koruyoruz. İç tüketimde 10 yıl önce 19'uncu sıradaydık artık 8'inci sıradayız. Kişi başı tüketim 8 kilograma çıktı. Bunun da önümüzdeki yıllarda 10 kilograma çıkacağını öngörüyoruz."

- 2019 için hedef ihracatta yüzde 15 artış

Sektördeki tüm firmaların teknolojik olarak altyapılarını yenilediğini belirten Külahçıoğlu, sektör kapasitesinin de yükselen iş hacmiyle orantılı olarak arttığını aktardı.

Külahçıoğlu, sektörün büyümesini sürdüreceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl için yüzde 15'lik bir ihracat artışı hedefimiz var. İç piyasada da yüzde 10'luk artışla tüketimi büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda buğday ekim alanlarının artırılması için de gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse de çiftçi kooperatifleriyle istişarelerimiz var. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığına çiftçi desteklerinin artırılması için önerilerimiz oldu. Nitekim bunun sonucunda 5 kuruş olan destek primi 10 kuruşa çıktı. Tabii yeterli değil, biz bunun 30 kuruşa yükseltilmesini talep etmiştik. Umarım önümüzdeki dönemde çiftçi desteklerini daha fazla artırarak, daha fazla alanda buğday ekerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamış oluruz."

- Sektörün gelişimi için yeni proje

Derneğin sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda bilimsel çalışmalara imza atıldığını, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile ortak proje yürütüldüğünü bildirdi.

Külahçıoğlu, bu projenin, makarna sektöründe ilk kez yapıldığını belirterek, "Sektörü, tarladaki buğdaydan, çiftçiye, borsalardan fabrikalara kadar çok kapsamlı irdeleyen bir bilimsel çalışma için protokol hazırladık. Bunun çalışmaları Türkiye genelinde yapıldı. Sonuçlarını da önümüzdeki yıl içinde alacağız." dedi.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Qualcomm: 2019 ve 2020 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacakQualcomm: 2019 ve 2020 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacak
Termik santrallerde Ekim’de 7.95 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Ekim’de 7.95 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat makarna Makarna sektörü mersin Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdü

En Çok Okunan Haberler

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

2019'da kim ne kadar alacak? İşte yeni ücretler

2019'da kim ne kadar alacak? İşte yeni ücretler

O cezalar siliniyor

O cezalar siliniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BMD/Öncel: Yılbaşı alışverişi cirolarda yüzde 20 - 80 artış sağlayacak

BMD/Öncel: Yılbaşı alışverişi cirolarda yüzde 20 - 80 artış sağlayacak

İzmir'de eğlence mekanları dolmadı

İzmir'de eğlence mekanları dolmadı

Qualcomm: 2019 ve 2020 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacak

Qualcomm: 2019 ve 2020 5G’nin hayata geçtiği yıllar olacak

Termik santrallerde Ekim’de 7.95 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ekim’de 7.95 milyon ton kömür yakıldı

Güven endeksindeki yukarı yönlü hareket iyimser işaret mi?

Güven endeksindeki yukarı yönlü hareket iyimser işaret mi?

Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.