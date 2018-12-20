FİNANS

"Türk Malı" sertifikalı türbin ve jeneratörlerle yüzde 20 ek gelir

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

Exergy Turkey Türbin Enerji Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Celal Tuğcu: - "Türk Malı sertifikalı türbin, jeneratör ve diğer malzemelerle kurulan enerji santralleri, ilave yüzde 20'lik gelir sağlıyor" - "Bu ekipmanları kullanan santraller, kilovatsaat başına 10,5 dolar olan mevcut baz tarifenin üzerine bir yandan Türk Malı türbini ve bileşenleri sayesinde 1,3 dolarlık ek teşvik alırken, bu sayede ilaveten kilovatsaat başına 0,7 dolarlık teşvikten de yararlanıyor"

Normal
0

false
false
false

TR
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:Calibri;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Exergy Turkey Türbin Enerji Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Celal Tuğcu, Türk Malı sertifikalı türbin, jeneratör ve diğer malzemelerle kurulan enerji santrallerinin, ilave yüzde 20 gelir sağladığını belirterek, "Bu ekipmanları kullanan santraller, kilovatsaat başına 10,5 dolar olan mevcut baz tarifenin üzerine bir yandan Türk Malı türbini ve bileşenleri sayesinde 1,3 dolarlık ek teşvik alırken, bu sayede ilaveten kilovatsaat başına 0,7 dolarlık teşvikten de yararlanıyor." dedi.

Tuğcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan Türk Malı türbin üretimi için tek başlarına yatırım yaptıklarını, diğer taraftan da sertifika alabilmek için Japonya merkezli Nidec ile çalıştıklarını söyledi.

Bu yatırımların toplamının 20 milyon doları bulduğunu dile getiren Tuğcu, jeneratör için alınan Türk Malı sertifikası sayesinde Türkiye'deki müşterilerinin iş planlarını daha sürdürülebilir kılabileceğini ve finansman maliyetlerinde de avantaj sağlayabileceklerini ifade etti.

Tuğcu, Türk Malı sertifikasını alabilmek için jeneratörün ticari mal olarak üretim sürecinde yaklaşık yüzde 60'lık yerlilik oranı arandığı bilgisini verdi. Tuğcu, "Türk Malı türbin ve jeneratör üretimiyle Türkiye bu alanda teknik bilgi ve deneyim sahibi oldu. Türk Malı sertifikasını karşılayarak üretim sürecine dahil olan tüm Türk yan ve tedarik sanayisine toplamda 20 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandı. Ayrıca, Exergy'nin 50'ye yakın çalışanının yanı sıra şirketin 25 tedarikçisinden sayısız çalışan da bu sürece dahil oldu." diye konuştu.

- "Türk Malı" sertifikasının diğer avantajları

Pazarın ihtiyacı doğrultusunda Türk Malı sertifikalı türbin ve jeneratör üretimine aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Tuğcu, şöyle devam etti:

"Türk Malı sertifikalı türbin, jeneratör ve diğer malzemelerle kurulan enerji santralleri, ilave yüzde 20'lik gelir sağlıyor. Bahsettiğimiz bu ilave kazancın üçte biri, Türk Malı jeneratör kullanılmasından kaynaklanıyor. Daha net ifade etmek gerekirse, bu ekipmanları kullanan santraller, kilovatsaat başına 10,5 dolar olan mevcut baz tarifenin üzerine bir yandan Türk Malı türbini ve bileşenleri sayesinde 1,3 dolarlık ek teşvik alırken, bu sayede ilaveten kilovatsaat başına 0,7 dolarlık teşvikten de yararlanıyor ancak tüm bunlara elbette yerel üretimin getirdiği bazı avantajları da belirtmek gerekiyor. Bunların başında, yurt içinden temin edilmesi sayesinde lojistik maliyetlerin düşmesi, yerel üretim sanayinin desteklenmesi ve bu teknoloji konusunda kazanılan ileri seviyede teknik bilgi birikimi ve deneyimi sayabiliriz. Tüm bunlar da proje bütününün sürdürülebilirliğine önemli ölçüde destek oluyor."

Exergy tarafından üretilen türbinleri kullanan enerji santrallerinde bugüne kadar 5 bin gigavatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Tuğcu, sadece Türkiye'deki türbinlerle bin 550 gigavatsaatlik üretim yapıldığını bildirdi. Tuğcu, Türkiye'deki söz konusu türbinlerin 13 jeotermal ve iki atık ısı geri kazanım santralinde çalıştığını kaydetti.

Bölgesel potansiyel oluşması durumunda ihracat seçeneğine ağırlık vereceklerini belirten Tuğcu, Türkiye'yi bu alanda üretim üssü olarak konumlandırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

PARTNERBunlar gerçek mi?Bunlar gerçek mi?
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttıYurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Exergy Turkey Türbin Enerji Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Celal Türk Malı jeneratör Türk Malı türbin yerli üretim

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.