Türk malının kalitesine kontrol talebi

DENİZ ÇİÇEK - Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik (Türk Teşvik) Derneği Başkanı Harun Altunbaş, Türkiye'de üretilen ürünler için "yerli üretim" logosunun kullanılmasının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu logonun kullanımında kontrol sistemi olması lazım. Bu logoyu, belli bir kalitedeki ürünler taşıyabilmeli, ürünlerin standartları olması lazım." dedi. Altunbaş, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Alınan kararı olumlu bulduklarını işaret eden Altunbaş, "Böyle bir adıma gerek kalmasını istemezdik. Maalesef biz tüketici düzeyinde çok bilinçli bir ülke değiliz. Mesela İtalya'da ABD'li bir burger firmasına izin verilmiyor ya da Paris'te bir sokakta Türk ayakkabı firması mağaza açamıyor. Çünkü o sokakta bir Fransız markasının mağazası bulunuyor. Türkiye'de ise daha hangi ürünlerin bize ait olduğunun bilincinde değiliz." diye konuştu.

Altunbaş, logo kararının tüketicileri yönlendirme ve hangi ürünlerin yerli olduğunun görülmesi açısından doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu, atılması gereken bir adımdı, çok doğru oldu. Tüketiciler, bilinçlenmiş ve Türk markalarının hangileri olduğunu anlamış olurlar." ifadesini kullandı. Dernek olarak sadece yerli ürün logosunun kullanılacak olmasını yeterli görmediklerine dikkati çeken Altunbaş, yerli mallar için üç ilkenin kalite, yenilik ve güven olması gerektiğini dile getirdi. Altunbaş, Türk malı ürünlerin kalite ve güven gibi bir misyonu olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Türk malı dediğimizde insanların aklına kalite, güven ve yenilikçilik gelmeli. Gördüğümüz her Türk malına bu damga vurulduğu zaman, kalitesiz bir mal da o duruma düşmesin, bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu logoyla ilgili misyonu da taşıması lazım." - "Minimum yüzde 51'i Türkiye'de üretilmeli" Altunbaş, yerli firmaların da "Ben Türk markası, Türk malı üretiyorum, bu nedenle kaliteli ve güvenilir olmak zorundayım." demesi gerektiğini belirterek, Türk firmalarının yerli ürün kullanan tüketicilere karşı özen göstermesi gerektiğini söyledi.