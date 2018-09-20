FİNANS

Türk malının kalitesine kontrol talebi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş: - "Yerli malı ürünlere logo kararı, tüketicileri yönlendirme ve hangi ürünlerin yerli olduğunun görülmesi açısından çok doğru. Atılması gereken bir adımdı" - "Bu logonun kullanımında kontrol sistemi olması lazım. Bu logoyu, belli bir kalitedeki ürünler taşıyabilmeli, ürünlerin standartlarının olması lazım. TSE belgesi almalı, zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı, CE ve İSO gibi belgeleri olmalı"

DENİZ ÇİÇEK - Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik (Türk Teşvik) Derneği Başkanı Harun Altunbaş, Türkiye'de üretilen ürünler için "yerli üretim" logosunun kullanılmasının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu logonun kullanımında kontrol sistemi olması lazım. Bu logoyu, belli bir kalitedeki ürünler taşıyabilmeli, ürünlerin standartları olması lazım." dedi.

Altunbaş, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alınan kararı olumlu bulduklarını işaret eden Altunbaş, "Böyle bir adıma gerek kalmasını istemezdik. Maalesef biz tüketici düzeyinde çok bilinçli bir ülke değiliz. Mesela İtalya'da ABD'li bir burger firmasına izin verilmiyor ya da Paris'te bir sokakta Türk ayakkabı firması mağaza açamıyor. Çünkü o sokakta bir Fransız markasının mağazası bulunuyor. Türkiye'de ise daha hangi ürünlerin bize ait olduğunun bilincinde değiliz." diye konuştu.

Altunbaş, logo kararının tüketicileri yönlendirme ve hangi ürünlerin yerli olduğunun görülmesi açısından doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu, atılması gereken bir adımdı, çok doğru oldu. Tüketiciler, bilinçlenmiş ve Türk markalarının hangileri olduğunu anlamış olurlar." ifadesini kullandı.

Dernek olarak sadece yerli ürün logosunun kullanılacak olmasını yeterli görmediklerine dikkati çeken Altunbaş, yerli mallar için üç ilkenin kalite, yenilik ve güven olması gerektiğini dile getirdi. Altunbaş, Türk malı ürünlerin kalite ve güven gibi bir misyonu olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türk malı dediğimizde insanların aklına kalite, güven ve yenilikçilik gelmeli. Gördüğümüz her Türk malına bu damga vurulduğu zaman, kalitesiz bir mal da o duruma düşmesin, bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu logoyla ilgili misyonu da taşıması lazım."

- "Minimum yüzde 51'i Türkiye'de üretilmeli"

Altunbaş, yerli firmaların da "Ben Türk markası, Türk malı üretiyorum, bu nedenle kaliteli ve güvenilir olmak zorundayım." demesi gerektiğini belirterek, Türk firmalarının yerli ürün kullanan tüketicilere karşı özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Yerli ürünlerin kalitesinin düşürülmeye kalkışılması halinde bunun engellenmesi gerektiğine dikkati çeken Altunbaş, şunları kaydetti:

"Bu logonun kullanımında kontrol sistemi olması lazım. Bu logoyu, belli bir kalitedeki ürünler taşıyabilmeli, ürünlerin standartlarının olması lazım. TSE belgesi almalı, zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı, CE ve İSO gibi belgeleri olmalı. Devamlı bu standartların kontrol ediliyor olması gerekiyor. Sadece Türk logosu koymakla bu iş bitmiyor. Evet logoyu koyalım, bilinçlendirelim ama onun kontrolünü de yapalım."

Altunbaş, minimum yüzde 51'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahipliğinde olan firmaların bu logoyu taşıması gerektiğini vurgulayarak, "Ürünün de en az yüzde 51'inin Türkiye sınırlarında üretilmesi lazım. Yurt dışından parçası gelip burada birleştirilen ürünler var. O nedenle yüzde 51'i bize ait olmalı. O zaman Türk markasıdır, Türk malıdır." dedi.

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Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik  Derneği Başka Türk Teşvik

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