FİNANS

Türk markaları, 2019'da yurt dışında en az 500 mağaza açacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019'da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019’da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, 12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BMD üyesi 407 markanın yurt içinde 70 bin, yurt dışında ise yaklaşık 4 bin mağazada 400 bin kişiyi istihdam ettiğini bildirdi.

Çalışanların, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutlayan Öncel, "Biz 400 bin çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. Onları, markalarımızın gerçek yüzleri olarak görüyor ve kendileri ile her zaman gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, BMD üyelerinin 2018 cirolarında önceki yıla göre yüzde 15 ila yüzde 30 arasında büyüme gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Reel büyümenin ise yüzde 5-10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda belli bir noktaya ulaşan doygunluk ve karlılığın çok düşmesi nedeniyle 2019’da da yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisine devam edeceğiz. Markalarımız bünyelerindeki yetişmiş insan gücünün bir bölümünü yurt dışı operasyonlarda değerlendirecekler. Halen BMD üyesi 106 markanın 117 ülkede mağazaları ve satış noktaları bulunuyor. Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019’da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Bu arada, Sinan Öncel ve BMD Yönetim Kurulu üyelerinin 12 Aralık Mağazacılar Günü için hazırladıkları ve sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttıYılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı
CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyorCarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMD

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Albayrak: Bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz

Albayrak: Bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

Bagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecek

Bagajlar yerli teknolojiyle dezenfekte edilecek

Nükleer enerji Mersin'de anlatıldı

Nükleer enerji Mersin'de anlatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.