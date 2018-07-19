Türk markaları yurt dışında her gün iki yeni mağaza açıyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının yurt dışındaki büyüme stratejilerini sürdürdüğünü ve ortalama her gün en az iki yeni mağaza açtığını belirterek, 2018'e başlarken 3 bin 150 olan yurt dışı mağaza sayısının yılın sonunda 4 bin sınırına yaklaşacağını bildirdi.

Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk markalarının geçen yıl 650 mağaza açtıkları yurt dışındaki büyüme stratejilerini bu yıl da sürdürdüğünü kaydederek, Türk markalarının yurt dışında ortalama her gün en az iki yeni mağaza açtığını söyledi.

Yurt içinde karlılığın giderek düşmesinin markaları yurt dışı arayışlarına hız vermek durumunda bıraktığını dile getiren Öncel, önceki yıllarda dövize endeksli yapılan ve güncellenemeyen kira kontratları ile ham madde maliyetlerindeki artış ve ithalat vergilerinin karlılığı düşürdüğünü anlattı.

Öncel, BMD üyesi markaların 2017'de yurt dışında 650 yeni mağaza açtığını anımsatarak, "2018'e başlarken 100 markamızın 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500'e yakın satış noktası bulunuyordu. Markalarımızın 2015 ve öncesinde imzaladıkları kontratlara yönelik sıkıntıları hala tam olarak çözülmedi." diye konuştu.