Türk markalarına reklam desteği

MEHTAP YILMAZ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketler için yüzde 50 oranında ve 100 bin dolara kadar desteklendiğini belirtti.

Zeybekci, AA muhabirine, bakanlığının "hizmet ihracatı" alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e yönelik olarak ülke için hizmet ihracatı hedefi oluşturulması ve bu hedefe bütüncül stratejilerle ulaşılması amacıyla Ekonomi Bakanlığınca "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi" çalışması başlatıldığını anımsatan Zeybekci, "Hizmet İhracatı Stratejisi ile Türkiye'nin hizmet ticaretinde artan oranda ve sürdürülebilir ihracat geliri elde etmesi için sektör bazında kültür, eğitim, bilişim-yazılım, yolcu taşımacılığı, yük, eşya taşımacılığı ve lojistik, turizm, sağlık, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri gibi 8 sektöre ilişkin stratejiler geliştirilmesini hedefledik." diye konuştu.