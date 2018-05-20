FİNANS

Türk markalarına reklam desteği

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerini yüzde 50 ora​nında ve 100 bin dolara kadar destekliyoruz" - "TİM, TOBB, DEİK, sektörel dernek, birlik veya konsey gibi işbirliği kuruluşları için ise desteklerimiz yüzde 70'e ve 200 bin dolara kadar çıkıyor"

MEHTAP YILMAZ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketler için yüzde 50 oranında ve 100 bin dolara kadar desteklendiğini belirtti.

Zeybekci, AA muhabirine, bakanlığının "hizmet ihracatı" alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e yönelik olarak ülke için hizmet ihracatı hedefi oluşturulması ve bu hedefe bütüncül stratejilerle ulaşılması amacıyla Ekonomi Bakanlığınca "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi" çalışması başlatıldığını anımsatan Zeybekci, "Hizmet İhracatı Stratejisi ile Türkiye'nin hizmet ticaretinde artan oranda ve sürdürülebilir ihracat geliri elde etmesi için sektör bazında kültür, eğitim, bilişim-yazılım, yolcu taşımacılığı, yük, eşya taşımacılığı ve lojistik, turizm, sağlık, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri gibi 8 sektöre ilişkin stratejiler geliştirilmesini hedefledik." diye konuştu.

Zeybekci, Hizmet İhracatçıları Birliğinin martta kurulduğunu da hatırlatarak, bunun Türkiye'nin ihracat hedefleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

- Film sektörüne büyük destek

Uluslararası rekabetin güçlendirilmesi, markalaşma, hizmet gelirlerinin artırılması ve sektörün dış pazarlara açılması amacıyla "Hizmet Ticareti Destek Programı" geliştirildiğine dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda eğitim, sağlık turizmi, bilişim ve yönetim danışmanlığı sektörlerinin yanı sıra film sektörünün de desteklendiğini kaydetti. Film sektörü desteği hakkında bilgi veren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş, üretilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketler için yüzde 50 oranında ve 100 bin dolara kadar destekleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ihracatçı birliği, ticaret ve sanayi odası, sektörel dernek, birlik veya konsey gibi işbirliği kuruluşları için ise anılan giderler yüzde 70 oranında ve 200 bin dolara kadar karşılanıyor."

Zeybekci, reklamı yapılan ürünün Türk markası olmasının önemine işaret ederek, desteklenecek reklamların marka, logo, reklam filmi, imaj ve imaj konumlandırma şeklinde olabileceğini anlattı. Zeybekci, destek başvurularının, filme reklam veren kuruluş tarafından ilgili incelemeci kuruluşa Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılacağını da aktardı.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Film sektörü hizmet ihracatı Hizmet Ticareti Destek Programı reklam

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