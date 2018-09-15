"Türk markası, artık sevilen bir marka haline geldi"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, başta Türk Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok yerde Türk markasının artık sevilen bir marka haline geldiğini söyledi.

Sebahattin Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde "Made in Turkey"in son derece önemli ve tutulabilir halde olduğunu söyledi.

Yaman, başta Türk Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok yerde Türk markasının artık sevilen bir marka haline geldiğini belirtti.

Doğru ürünler yaptıkları sürece bu ivmenin daha da hızlanacağını düşündüğünü ifade eden Yaman, "1 milyar lira seviyesinde ciromuz var. Bunu bu yıl 1,5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz ve her yıl arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Yaman, Türkiye'nin, yüksek teknoloji üretmesi, beyin göçünü tersine çevirmesi, yetenekli insanlarının yurt dışına gitmemesi gerektiğini söyledi.

- "Dün ithal eden ülke, bugün 33 ülkeye ihracat yapıyor"

Sebahattin Yaman, dizayn merkezi, Ar-Ge merkezi ve fabrika kurduklarını, üniversitelerle iş birliğine başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: