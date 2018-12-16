Türk mezesi dünya sofralarını süslüyor

İlk yıllarda atom, haydari ve yaprak sarmayla başlayan meze üretimi, yöresel tatların da bulunduğu 250 çeşide kadar çıktı.

İç pazardan gelen taleplere yanıt vermek üzere 1991'de 25 metrekarelik bir atölyede meze üretmeye başlayan iki girişimci, talebin hızla artmasıyla tesisi büyütmeye karar verdi ve Torbalı ilçesinde 16 bin metrekare kapalı alanda meze fabrikası kurdu.

Küçük bir atölyede başlayan serüvenin bugün büyük bir tesisle devam ettiğini ifade eden Ödül, "Ülkemizin alışık olduğu ürünler, ulusal marketlerde satılıyor. Bunun yanında ihracatımız da var. Yaklaşık 250 çeşit ürün var ama yaprak sarmamız lokomotif bir ürün. Ürünlerimiz, Almanya, ABD, Fransa ve İsveç'te yaygın olarak tüketiliyor." diye konuştu.

- Humusla dünya markası olma hedefi

Özellikle yılbaşı öncesi iş yoğunluğunun arttığını, günde ortalama 300 ton meze ürettiklerini dile getiren Ödül, tarım ürünlerine yaptıkları katma değerin bazı mezelerde 2-3 kata kadar ulaştığına işaret etti.

Ödül, ihracatı dünya genelindeki Türk uyruklulara hitaben yapmalarına rağmen humus gibi Orta Doğu'ya özgü tatların farklı uyruklara sahip insanlarca da tercih edildiğini, gelecekte bu alanda markalaşmayı hedeflediklerini anlattı.

