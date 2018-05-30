FİNANS

Türk mobil oyun şirketi Gram Games 250 milyon dolara satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Gram Games, 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren Gram Games, 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bünyesine katıldı.

Çalışanlarına tanıdığı yıl içerisinde sınırsız tatil hakkı ile mesai ve alt üst ilişki kavramlarının bulunmadığı Gram Games, Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı.

“1010!” ve “Six!” gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gram Games’in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Ecevit, "2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu; Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga’nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı. Gram Games Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı da Gram Games’in oyun geliştirmekteki özgün ve etkili yaklaşımını, Zynga’nın uzmanlığıyla birleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ürettikleri "1010!" ve "Six!" gibi oyunlar ile dünyanın en başarılı bulmaca oyunu üreticileri arasında yer aldıklarını kaydeden Karamancı, "Geçtiğimiz sene 'Merge Dragons!' oyunumuz mobil oyun pazarında oldukça ses getirdi. Geliştirdiğimiz oyunlar ile milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz. Bizler için bu paylaşım paha biçilmez bir keyif ve motivasyon kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gram Games

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.