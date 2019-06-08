Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Mobilya sektörünün hedef pazar olarak belirlediği ABD'ye ocak-nisanda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği bilgiye göre Türkiye, 94 ülkeye gerçekleştirdiği mobilya ihracatından Ocak-Nisan 2018 döneminde 1 milyar 31 milyon dolar kazandı.

Bu yılın aynı döneminde ise rakam yüzde 7 artarak 1 milyar 104 milyon dolara çıktı.

İhracatta ilk sırada 146 milyon 511 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 78 milyon 262 bin dolarla Almanya ve 78 milyon 77 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Mobilya ihracatında en önemli artış ABD pazarında yaşandı. Bu pazarı hedef olarak belirleyen Türk ihracatçısı, Ocak-Nisan 2018'de ABD'ye 36 milyon 600 bin dolarlık mobilya sattı. Bu rakam 2019'un aynı döneminde yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mobilya sektöründe şanslı olduğunu söyledi.