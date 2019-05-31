Türk mobilyası coğrafi pazar atılımında

Türkiye İhracatçılar Birliği'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, son dönemde gerek gelişmiş pazarlara artan ihracat verileri gerekse katma değerli ürün artışı, sektörün bu noktaya gelmesinde önemli görev üstlendi. ABD, Çin ve Hindistan’a yoğunlaşan sektörün ana hedefi dünya genelinde Türk mobilyası algısını yaymak. Bugün Türkiye ABD’ye 100 milyon dolar, Çin’e ise 30 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor. Sektörün iki ülke için 2023 hedefi ise 1’er milyar dolar.

İSTANBUL(AA) - İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019'da geçen yıla göre yüzde 20 büyüme ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtirken hedef pazarlarda agresif bir atılım yapacaklarını kaydetti.

Özellikle, Çin, ABD, Hindistan, nüfusları, yükselen tüketim ve ithalat alışkanlıklarıyla Türk mobilya sektörünün hedef pazarları arasında. Ayrıca İran ve Rusya’da yaşanan daralmayı telafi etmek, Kuzey ve Sahraaltı Afrika’da büyümek; İspanya, Hollanda gibi alım gücü yüksek AB pazarlarında derinleşmek sektörün öncelikleri olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20 büyüme ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda 2019'da hedeflenen 182 milyar dolar ihracata sektörün yüzde 3,2 katkı sağlamasını öngördüklerini kaydetti.

“Sektör olarak bizim hedefimiz; Afrika, Latin Amerika pazarlarının yanında Çin, ABD, İspanya ve Hollanda pazarlarında ihracatımızı yüzde 30-40 düzeyinde artırmak" yorumunu yapan Güleç şunlara dikkati çekti:

"Geleneksel ve alım gücü yüksek pazarlarımız olan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, S.Arabistan, Irak gibi pazarlarda ise kayıp yaşamaksızın ihracatın arttırılmasının ve Rusya, İran gibi çeşitli sebeplerle girilemeyen ya da düşüş yaşanan pazarlarda hızla etkinlik kazanılması temel hedefimiz. Aslında bu yıl da ihracatta kg başına değerin artırılması Ar-Ge, tasarım ve dijital üretim ve pazarlama imkanından yararlanılması ana başlıklarımız olacak.