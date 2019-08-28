Türk mucidin kafeinli soğuk çayı Silikon Vadisi'nde görücüye çıkıyor

Konca, değişen dünyada çalışma şartlarının daha zorlu bir hale geldiğini kaydederek, "Teknolojinin gelişmesiyle daha çok bilgisayar başında çalışmak zorundayız. İnsanlar, artık daha çok çalışıyor ama daha az hareket ediyor. Haliyle insanların hiç olmadığı kadar 'zinde kalmaya' ihtiyacı var. İnsanlar, bu ihtiyaçlarını gidermek adına sağlığa zararlı yüksek şekerli, kalorili ve farklı bileşenler içeren ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Biz bu ihtiyacı giderecek sağlıklı bir içecek ürettik." ifadelerini kullandı.

Konca, çoğunluğu üniversiteden yeni mezun, yaş ortalaması 25 olan 9 kişilik bir ekiple fonksiyonel kafeinli soğuk çayı hayata geçirdiklerini kaydederek, ürüne ve ürünün çözdüğü soruna duydukları inançın kendilerini bir arada tuttuğunu belirtti.

Kafeinli fonksiyonel soğuk çayı, piyasaya çıkarırken ticari zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Konca, "Piyasada olmayan bir ürün geliştirmek zorlu bir maratondu. İnovatif bir ürün ortaya çıkarırken tüketicinin beğenisini kazanmak ve ürün-market uyumunu yakalamak bu sürecin en zor kısmıydı. Bir çok deneme yaparak ve haftalarca üzerinde düşünerek bu zorlukları aşmayı başarabildik." diye konuştu.

İçeceğin, şeker ve kalori içermeden tüketiciye çaydan gelen zindeliği sağlıklı bir şekilde sunduğunu vurgulayan Konca, şunları kaydetti:

"PİN sıradan bir soğuk çay veya bir enerji içeceği değil. PİN enerji içeceklerinin içerdiği taurin, inositol, glukonakton gibi kimyasalları içermiyor. İçeceğimiz ortalama bir soğuk çaya göre 2-3 kat daha çok kafein içermekte. Ayrıca kafeinle beraber yeşil çaydan gelen teanin amino asitini içermekte. Bu amino asitin özelliği 100'ün üzerinde bağımsız kuruluşun bilimsel araştırmalarında kanıtlandığı üzere, kafeinin yaratabileceği gerginlik ve ani enerji düşüşü gibi olası yan etkileri dengeliyor. Biz ürünümüzle, hem sağlıklı içecek arayışında olan hem de zinde kalmak isteyen tüketicilerin ihtiyacına cevap veriyoruz."