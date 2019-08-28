FİNANS

Türk mucidin kafeinli soğuk çayı Silikon Vadisi'nde görücüye çıkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

İTÜ Gıda Mühendisliği öğrencisi ve PİN Global Gıda Kurucusu Barış Konca: - "Girişimimizi Amerika'ya açmak en büyük hayalimiz. Amerika’da fonksiyonel içecek sektörü çok gelişmiş ve tüketiciler daha bilinçli. Ürünümüz fiyat-performans anlamında rakiplerine göre çok avantajlı." - "İnsanların hiç olmadığı kadar 'zinde kalmaya' ihtiyacı var. İnsanlar, bu ihtiyaçlarını gidermek adına sağlığa zararlı yüksek şekerli, kalorili ve farklı bileşenler içeren ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Biz bu ihtiyacı giderecek sağlıklı bir içecek ürettik" - "İçeceğe Avrupa ülkelerinden büyük talep var. Son olarak İngiltere'den bir şirketle sözleşme imzaladık ve yakın zamanda ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - İTÜ Gıda Mühendisliği öğrencisi ve PİN Global Gıda Kurucusu Barış Konca, 3 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla ortaya çıkardıkları Türkiye'nin ilk fonksiyonel kafeinli soğuk çayını yurt içinde satışa sunduklarını belirterek, Silikon Vadisi aracılığıyla ABD pazarına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yürütücüsü olduğu Winglobal: Küresel Doğan StartUp projesinin mezuniyet töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Konca, proje kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konca, çoğunluğu üniversiteden yeni mezun, yaş ortalaması 25 olan 9 kişilik bir ekiple fonksiyonel kafeinli soğuk çayı hayata geçirdiklerini kaydederek, ürüne ve ürünün çözdüğü soruna duydukları inançın kendilerini bir arada tuttuğunu belirtti.

Konca, değişen dünyada çalışma şartlarının daha zorlu bir hale geldiğini kaydederek, "Teknolojinin gelişmesiyle daha çok bilgisayar başında çalışmak zorundayız. İnsanlar, artık daha çok çalışıyor ama daha az hareket ediyor. Haliyle insanların hiç olmadığı kadar 'zinde kalmaya' ihtiyacı var. İnsanlar, bu ihtiyaçlarını gidermek adına sağlığa zararlı yüksek şekerli, kalorili ve farklı bileşenler içeren ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Biz bu ihtiyacı giderecek sağlıklı bir içecek ürettik." ifadelerini kullandı.

Kafeinli fonksiyonel soğuk çayı, piyasaya çıkarırken ticari zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Konca, "Piyasada olmayan bir ürün geliştirmek zorlu bir maratondu. İnovatif bir ürün ortaya çıkarırken tüketicinin beğenisini kazanmak ve ürün-market uyumunu yakalamak bu sürecin en zor kısmıydı. Bir çok deneme yaparak ve haftalarca üzerinde düşünerek bu zorlukları aşmayı başarabildik." diye konuştu.

İçeceğin, şeker ve kalori içermeden tüketiciye çaydan gelen zindeliği sağlıklı bir şekilde sunduğunu vurgulayan Konca, şunları kaydetti:

"PİN sıradan bir soğuk çay veya bir enerji içeceği değil. PİN enerji içeceklerinin içerdiği taurin, inositol, glukonakton gibi kimyasalları içermiyor. İçeceğimiz ortalama bir soğuk çaya göre 2-3 kat daha çok kafein içermekte. Ayrıca kafeinle beraber yeşil çaydan gelen teanin amino asitini içermekte. Bu amino asitin özelliği 100'ün üzerinde bağımsız kuruluşun bilimsel araştırmalarında kanıtlandığı üzere, kafeinin yaratabileceği gerginlik ve ani enerji düşüşü gibi olası yan etkileri dengeliyor. Biz ürünümüzle, hem sağlıklı içecek arayışında olan hem de zinde kalmak isteyen tüketicilerin ihtiyacına cevap veriyoruz."

- "Girişimimizi ABD'ye açmak en büyük hayalimiz"

BTM'nin Winglobal projesine girmeleriyle ürünün ilk satışlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Konca, BTM sayesinde kendilerini çok motive eden bir ofiste ücretsiz olarak çalışma ortamı edindiklerini ve program sayesinde mentörlerden çok değerli bilgiler edinerek ürünlerini geliştirdiklerini kaydetti.

Konca, "Girişimimizi Amerika'ya açmak en büyük hayalimiz. Amerika’da fonksiyonel içecek sektörü çok gelişmiş ve tüketiciler daha bilinçli. Ürünümüz fiyat- performans anlamında rakiplerine göre çok avantajlı. Amerikan pazarında iyi bir yer elde edeceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda BTM tarafından gönderildiğimiz Silikon Vadisi'nde çok değerli eğitimler alacağız. Tabii sektörümüzle ilgili partnerler ve yatırımcılarla da görüşme imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar 40 bin şişe içecek ürettiklerini ifade eden Konca, yurt içinde birçok noktada yerlerini aldıklarını bildirdi.

Konca, ayrıca içeceğe Avrupa ülkelerinden büyük talep geldiğini belirterek, son olarak İngiltere'den bir sözleşme imzaladıklarını ve ilk ihracatlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Şirketlerine 3 yıl içerisinde toplam 300 bin lira yatırım yaptıklarını bilgisini veren Konca, "KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık. Şu an ciromuz 100 bin liranın üzerinde. Yeni yapılacak yatırımlarla beraber işlerimizi büyüteceğiz. Yapacağımız ihracatlarla ülkemize dolar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştüSektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Konca BTM İTO Kafeinli soğuk çay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-ticarette araba satışı başladı

E-ticarette araba satışı başladı

Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü

Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)

Papara ile PTT iş birliği

Papara ile PTT iş birliği

Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35’e çekti

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35’e çekti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.