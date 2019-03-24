Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, Türk mucitlerin en çok başvuru yaptığı iller 3 bin 342 ile İstanbul ve 931 ile Ankara oldu.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 120 bini aşkın başvuruyla "Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma" unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markanın tescillendiğini bildirdi.

Yamankaradeniz, Avrupa Patent Ofisi'nde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patentin de Türkiye'ye giriş yaptığını aktararak, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) Aralık 2018'de açıkladığı rapora göre Türkiye'nin ulusal düzeyde patent başvurularında 13'üncü, ulusal tasarım başvurularında ise 4'üncü sırada olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre en çok marka başvurusunun reklamcılık ve e-ticaretten geldiğini belirten Yamankaradeniz, bunu, elektronik aletler, kaydedici cihazlar ve yazılımlar, iç ve dış giyim, et, süt ürünleri, bakliyat ve gıda ürünleri gibi alanların takip ettiğini kaydetti.