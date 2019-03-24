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Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, bunların 3 bin 342'si İstanbul'dan, 931'i Ankara'dan geldi - Ankara'yı, 440 yerli patent başvurusuyla Bursa, 294 ile Kocaeli, 289 ile İzmir, 236 ile Manisa takip etti - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz: - "Geçen yıl yapılan 7 bin 349 başvurunun 4 bin 273'ü İstanbul ve Ankara olmak üzere sadece 2 ilden gerçekleşmiş. Bu, toplamın yüzde 58'ine denk geliyor" - "2018'de Kilis, Bayburt, Muş, Çankırı, Bingöl ve Ağrı'dan sadece birer başvuru yapılırken, Siirt, Ardahan, Hakkari ve Erzincan'dan hiç başvuru yapılmamış" - "Türkiye olarak, 120 bini aşkın başvurumuzla 'Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma' unvanını geçen yıl da devam ettirdik"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, Türk mucitlerin en çok başvuru yaptığı iller 3 bin 342 ile İstanbul ve 931 ile Ankara oldu.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 120 bini aşkın başvuruyla "Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma" unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markanın tescillendiğini bildirdi.

Yamankaradeniz, Avrupa Patent Ofisi'nde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patentin de Türkiye'ye giriş yaptığını aktararak, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) Aralık 2018'de açıkladığı rapora göre Türkiye'nin ulusal düzeyde patent başvurularında 13'üncü, ulusal tasarım başvurularında ise 4'üncü sırada olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre en çok marka başvurusunun reklamcılık ve e-ticaretten geldiğini belirten Yamankaradeniz, bunu, elektronik aletler, kaydedici cihazlar ve yazılımlar, iç ve dış giyim, et, süt ürünleri, bakliyat ve gıda ürünleri gibi alanların takip ettiğini kaydetti.

Dijitalleşme sebebiyle e-ticaret alanındaki rakamların artarak devam edeceğini ve bu alanın birinciliğini uzun zaman koruyacağını ifade eden Yamankaradeniz, teknoloji çağında ilk iki grubun diğerlerinden açık ara uzaklaşacağını söyledi.

Yamankaradeniz, markalarına değer veren ve yatırım yapan kişi, kurum, sektör, şehir ve ülkelerin tüketici algısında seçici hale geldiğini ve daha başarılı olduklarını vurguladı.

- Türk mucitlerin yarısından fazlası İstanbul ve Ankara'dan

Kemal Yamankaradeniz, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na patent başvurusunda bulunan Türk mucit sayısının 7 bin 349 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Türk mucitlerin en çok başvuru yaptığı ilin 3 bin 342 ile İstanbul olduğunu aktaran Yamankaradeniz, İstanbul'u, 931 patentle Ankara'nın, 440 ile Bursa'nın, 294 ile Kocaeli'nin, 289 ile İzmir'in ve 236 ile Manisa'nın takip ettiğini bildirdi.

Yamankaradeniz, en çok başvuru yapılan iller sıralamasında, Konya'nın 186 patentle 7'nci, Sakarya'nın 143 başvuruyla 8'inci, Gaziantep'in 142 ile 9'uncu, Antalya'nın 98 ile 10'uncu sırada yer aldığını belirterek, başvuru sayısı yüksek olan diğer illerin ise 93 ile Kayseri, 92 ile Tekirdağ ve Eskişehir, 88 ile Mersin olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan 7 bin 349 başvurunun 4 bin 273'ünün İstanbul ve Ankara olmak üzere sadece 2 ilden gerçekleştirildiğini aktaran Yamankaradeniz, bunun toplamın yüzde 58'ine denk geldiğini kaydetti.

Yamankaradeniz, ilk 4 ildeki başvuru sayısının ise 5 binin üzerinde olduğunu belirterek, 100'ün üzerinde patent başvurusu yapan illerin sayısının 9'da kaldığını aktardı.

- 6 ile bir, 4 ilde sıfır başvuru

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Yamankaradeniz, patent başvurusunun geçen yıl bazı illerden bir, bazılarından ise sıfır olduğunu, Kilis, Bayburt, Muş, Çankırı, Bingöl ve Ağrı'dan sadece birer başvuru gerçekleştirildiğini kaydetti.

Siirt, Ardahan, Hakkari ve Erzincan'dan hiç yerli patent başvuru yapılmadığını belirten Yamankaradeniz, önceki yıl 5 başvuru yapılan Siirt'teki sayının düşmesinin ise dikkat çekici olduğunu vurguladı.

2018 istatistiklerinin Türk ekonomisinin potansiyeli düşünüldüğünde, gerçek resmi tam olarak vermediğini aktaran Yamankaradeniz, şunları kaydetti:

"2018'in görünümü ve genel hatları üzerine analiz yapabilmek için öncelikle 2015-2017 dönemlerini de doğru anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Ekonomik gelişmelerle pozitif korelasyona sahip olan sınai haklar, daha yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi konusunda önemli bir gösterge olmaya devam ediyor."

Yamankaradeniz, patent ve marka başvurularının son yıllarda hep pozitif seyrettiğini, ağustosta yaşanan kur ataklarının ardından biraz durulduğunu söyledi.

Ticari hacmin büyümesi için yeni markalara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yamankaradeniz, "Genişleyen ticaret hacmi, marka müracaat sayılarının artmasını sağlamaktadır. Üniversitelerimizin inovasyon odaklı çalışmaları patent müracaatlarına yansıyarak özellikle TTO ve teknoparkların gelişimini hızlandırmaktadır." diye konuştu.

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