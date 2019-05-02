Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:

"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."

- "Sonraki modellerde boyut olarak küçülecek ve gücü artacak"

Yeniay, lazer silahını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi üzerine geliştirdiklerini ifade ederek, "Bu projeyi aslında çok hızlı bir şekilde, talep üzerine yaptık. Üç-dört aylık bir çalışmanın sonucu bu. Halihazırda lazer sistemlerini, lazer kaynaklarını yapabildiğimiz için çok hızlı bir şekilde ürüne, prototipe dönüştürebildik. Bu ürün ilk prototipimiz. Sonraki modellerde boyut olarak küçülecek ve gücü artacak.