FİNANS

Türk mühendisler silahlarda geri tepme ve şahlanmayı sıfırlayan aparat geliştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Albayraklar Şirketler Grubu mühendisleri tarafından, silahlarda geri tepme ve şahlanmayı sıfıra indiren, mermi hızını, menzilini ve etkisini yaklaşık iki katına çıkaran ve ses kesici özelliği olan yüzde 100 yerli silah aparatı üretildi - Albayraklar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak: - "Türk mühendislerimiz, uzun yıllardır silahların çalışma sistemleri üzerine geri tepme ve şahlanma konusunda gizlilikle yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları sonucunda silahların geri tepmesini ve şahlanmasını dış görünüm itibariyle susturucuya benzeyen küçük bir aparat sayesinde sıfıra indirmeyi başardı" - Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek: - "Aparatımızın takıldığı silahlar en küçük dronelara bile monte edilebilecek. Sadece bu özelliğiyle bile dünyadaki güç dengelerini değiştirebilecek bu ürün yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirildi. Ürünün denemeleri üstün başarıyla sonuçlandı, tanıtımı için patent başvuru sürecinin neticelenmesini bekliyoruz"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türk mühendisler, silahlarda geri tepme ve şahlanmayı sıfıra indiren, mermi hızını, menzilini ve etkisini yaklaşık iki katına çıkaran ve ses kesici özelliği olan yüzde 100 yerli silah aparatı geliştirdi.

Albayraklar Şirketler Grubu'nda çalışan mühendislerin geliştirdiği aparat, askeri dronelara takılan silahlarda da kullanılabilecek.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayraklar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Türk mühendislerin, uzun yıllardır silahların çalışma sistemleri üzerine gizlilikle yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları sonucunda silahların geri tepmesini ve şahlanmasını dış görünüm itibariyle susturucuya benzeyen küçük bir aparat sayesinde sıfıra indirmeyi başardıklarını bildirdi.

Albayrak, bu ürünün her türlü uzun veya kısa namlulu silahta geri tepme ve şahlanmayı engellediğini belirterek, aparatın standart NATO mermilerinin çıkış hızını, menzilini, etkisini iki katına çıkardığını, patlama sesini de kestiğini ifade etti.

Sistemin her türlü uzun veya kısa namlulu silaha uygulanabileceğini ve tüm mühimmat tiplerine uygun olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Standart silahlarda çekirdek namlu içindeki yiv ve setlere belli bir oranda sürtünür ve çıkış anında çekirdek namlu ağzında sıkışır, yüksek basınçla birlikte namludan fırlar ve hedefe ilerler. Yalnız bunu yaparken kovan içinde bulunan barut istihkakının büyük bir kısmı boşa gider. Bizim hazırladığımız bu sistem mermi çekirdeğinin namludan fırlayarak çıkması yerine yumuşakça kurtulup hızlanmasını sağlıyor. Sistem namlu içine hava girişi sağlayarak yanmayı maksimuma çıkarıyor. Bu da barutun tamamının yanmasını sağlayarak itiş gücünü en yüksek seviyeye çıkarıyor ve barut gazı kademeli olarak namludan dışarıya tahliye ediliyor. Bu sayede silahın sürgüsü oldukça yavaş ve sarsıntı yapmayacak şekilde çalışıyor."

- "Geri tepmeyi sıfıra indiren dünyadaki ilk ürün"

Albayrak, son derece küçük ve hafif olan aparatın silaha yük getirmeyeceğini belirterek, "Dünyadaki mevcut şahlanma azaltıcı, frenleyici, bastırıcı, alev gizleyen sistemlerin hiçbiri (subsonic diye tabir edilen ses hızının altında veya barut istihkakları dolayısıyla güçleri azaltılmış mermiler kullanılmalarına rağmen) geri tepme ve şahlanmayı engelleyememektedir. Geri tepmeyi sıfıra indiren ilk ve tek aparat bizim ürünümüzdür ve bu başarıyı gerçek standart mermilerle yakalamıştır. Ayrıca dünyadaki bu tür mevcut sistemler mermi hızını yavaşlatırken bizim ürünümüz mermi hızını, menzilini, etkisini ve isabet oranını en üst düzeye çıkarır ve piyasadaki mevcut silah susturucularının hepsinden çok ses kesme özelliği taşır." dedi.

- "En küçük dronelara bile monte edilebilecek"

Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek de geleceğin savunma sistemlerinde droneların çok önemli olacağını, ülkelerin "drone ordularını" kurmaya başladıklarını söyledi.

Bunların çoğunun "hayalet drone sürüleri" olarak nitelendirildiğini ve radarlara yakalanmadıklarını belirten Ayçiçek, şunları kaydetti:

"Günümüzde milyar dolarlık bütçelerle droneların silahlandırılması üzerine çalışmalar yapılıyor ancak gelinen noktada geri tepme ve şahlanmayı önlemeye yönelik drone altına kurulan büyük ve ağır darbe emici salıncak profillerine rağmen geri tepme ve şahlanma asla engellenemiyor. Bu yüzden nişan alınan hedefe art arda ateş edilmek istenildiğinde hedefi vurmak imkansız hale geliyor. Dünyada ilk ve tek olan ve her türlü silaha uygulanabilen bu yeni sistemimiz sayesinde üzerlerine kızaklarla silah monte edilen insansız hava araçları dronelar bu tarz profillere ihtiyaç duymayacaklar. Aparatımızın takıldığı silahlar direkt olarak en küçük dronelara bile monte edilebilecek. Sadece bu özelliğiyle bile dünyadaki güç dengelerini değiştirebilecek bu ürün yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirildi. Ürünün denemeleri üstün başarıyla sonuçlandı, tanıtımı için patent başvuru sürecinin neticelenmesini bekliyoruz."

Gruba bağlı Albayraklar Savunma firması dünyaca ünlü Milli Wattozz silahının da üreticisi konumunda bulunuyor.

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Albayraklar Şirketler Grubu

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