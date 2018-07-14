Türk müteahhitler dünyanın konutunu inşa etti

DİLARA ZENGİN - Türk müteahhitlerinin yurt dışında bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam bedeli haziran ayı itibarıyla 366,5 milyar dolara ulaşırken, bu yılın ilk yarısında alınan işlerin tutarı 9,2 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin hizmet ihracatının önemli bir parçası olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ilk işin alındığı 1972'den bu yılın haziran ayı sonuna kadar 120 ülkede 366,5 milyar dolar değerinde 9 bin 375 proje üstlendi.

Türk müteahhitlerinin bu yılın altı ayında üstlendikleri proje sayısı 84 olurken, bunların toplam proje bedeli 9,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Müteahhitlerin yurt dışında 1972'den bu yana en çok proje üstlendiği alan, yüzde 13'lük payla konut sektörü oldu. Türk müteahhitleri bu alanda 47,5 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Konut projelerini 47,4 milyar dolarla karayolu, tünel ve köprü, 30,1 milyar dolarla ticaret merkezi, 26,8 milyar dolarla enerji santrali ve 25,9 milyar dolarla havalimanı yapımı izledi.