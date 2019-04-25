Türk müteahhitlerden Irak'a ziyaret

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Irak'a geleceğin yakın iş birliği ortağı gözüyle baktıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönem devreye girecek olan barış ekonomisinin, ülke ve bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

TMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Yenigün ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanlığının başkanlığında ve Türkiye Bağdat Büyükelçiliğinin katkılarıyla, Irak'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde düzenlenen ve iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya geldiği "Irak'ın Yeniden İmarı için Türkiye-Irak İnşaat Forumu"nda konuşan Yenigün, "TMB olarak, kardeş ülke Irak’a tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra önümüzdeki dönemin yakın iş birliği ortağı gözüyle bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye girecek olan barış ekonomisinin, ülke ve bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, Türk müteahhitlerin bugüne kadar Irak'ta 25,7 milyar dolarlık projeye imza attığını belirterek, bu açıdan Ortadoğu'da ilk ve dünya genelinde 4. pazar konumunda yer aldığını kaydetti.

Bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının en büyük arzuları olduğuna dikkati çeken Yenigün, Irak'ın, Türk firmalarının geçmişten gelen sorunlarına da kısa sürede çözüm bulmak için gerekli adımları atacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

