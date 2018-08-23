FİNANS

Türk müteahhitleri en iyiler arasında

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 46 Türk firması yer aldı - Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin'in ardından ikinciliğini korudu

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, müteahhitlik firması sayısı ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017'de listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi açıklandı.

Veriler, geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden biri olarak durgun seyreden uluslararası inşaat sektöründe ivmenin yeniden yukarıya döndüğünü ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü 2017'de yüzde 3,1 artış göstererek 482 milyar dolar oldu. Pazar, 2013'te 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4,1 azalarak 2015'te 501 milyar dolara, 2016'da ise yüzde 6,4 daralmayla 468 milyar dolara geriledi.

ENR'ın "Pazarda Geriye Dönüş Başladı" başlıklı bülteninde düşen petrol fiyatları ve politik belirsizliklerin etkisiyle son birkaç yıldır durgun bir performans sergileyen küresel inşaat sektöründe büyüme yönünde gelişme gözlendiği, ancak ulusal ve bölgesel zorluklar ile ticaret savaşına dönük endişelerin firmaları temkinli davranmaya ittiği ifade edildi.

Türk firmaları tarafından döviz kurundaki değişimlerin nakit akışı üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönem için endişe yarattığının dile getirildiği belirtilirken, Türkiye, Venezuela, Arjantin ve İran için bu kaygılara enflasyonun da eklendiği kaydedildi.

- Türk müteahhitler yerini korudu

Uluslararası müteahhitlik pazarının yönünü yeniden yukarıya çevirdiği 2017'de Türkiye performansını büyük ölçüde koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer alırken pazar payında bir miktar düşüş yaşadı.

Küresel inşaat sektöründe son yıllardaki küçülmeye rağmen ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2016'da 40'tan 46'ya yükselmişti. Bu sayı 2017 yılında değişmedi.

Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013'te yüzde 3,8 iken 2014'te yüzde 4,3, 2015'te yüzde 4,6, 2016'da yüzde 5,5 oldu. 2017'de ise bu oran yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da yüzde 9,1'den yüzde 9,7’ye yükselirken, Asya'da yüzde 7'den yüzde 4'e geriledi. Afrika'da yüzde 5,1'lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa’da bu oran yüzde 6,5’ten yüzde 6,8’e yükseldi.
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- "Kırılganlıklara rağmen yerimizi koruduk"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm dünyada referans olarak kabul gören devler liginde 43’ü Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi, toplam 46 firmayla küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen yerlerini korumanın, Çin'den sonra ikinci sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sektörün bu yılın ilk yarısında da yurt dışında gösterdiği yeni iş tutarındaki 9,2 milyar dolarlık performansın ümit verici olduğuna işaret eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın yurt dışındaki performanslarının geçmiş yıllardaki seyri izlendiğinde, yeni projelerde en yüksek değere 2012-2015 döneminde yıllık 25-30 milyar dolarla ulaşıldığı görülmektedir. Ancak bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisi ile bu rakam, 2016- 2017döneminde 14-15 milyar dolar bandına inmiştir.

Önümüzdeki dönemde, belirgin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecektir. Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018'de yurt dışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir.

Birliğimiz öncülüğünde, yurt içinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider 'Türk Müteahhitliği' markasını oluşturarak, Türk müteahhitlerinin uluslararası pazardan aldıkları payın 2030’larda yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimizdir.’"

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İnşaat sektörü müteahhit müteahhitlik Türkiye Müteahhitler Birliği

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