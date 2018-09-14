"Türk müteahhitleri yurt dışında 370 milyar dolarlık iş yaptı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının, 1972 yılında Libya ile yurt dışına açıldığı günden bu yana 120 ülkede yaklaşık 370 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje gerçekleştirdiğini bildirdi.

TMB ve Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) arasında Hilton İstanbul Maslak'ta mutabakat zaptı imzalandı.

TMB Başkanı Yenigün, imza töreninde yaptığı konuşmada, üyelerinin, yurt içindeki taahhüt işlerinin yüzde 70'ini, yurt dışındaki işlerinin yüzde 90'ından fazlasını gerçekleştirmiş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yenigün, TMB üyelerinin, küresel faaliyetlerini sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretimi, enerji, turizm, sağlık ve ulaşım sektörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğünü, bu alanlarda yatırımcı ve işletmeci olarak yer aldığını bildirdi.

Türk müteahhitlik firmalarının, 1972 yılında Libya ile yurt dışına açıldığı günden bu yana 120 ülkede yaklaşık 370 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje gerçekleştirdiğini belirten Yenigün, şunları kaydetti: