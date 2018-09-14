"Türk müteahhitleri yurt dışında 370 milyar dolarlık iş yaptı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının, 1972 yılında Libya ile yurt dışına açıldığı günden bu yana 120 ülkede yaklaşık 370 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje gerçekleştirdiğini bildirdi.
TMB ve Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) arasında Hilton İstanbul Maslak'ta mutabakat zaptı imzalandı.
TMB Başkanı Yenigün, imza töreninde yaptığı konuşmada, üyelerinin, yurt içindeki taahhüt işlerinin yüzde 70'ini, yurt dışındaki işlerinin yüzde 90'ından fazlasını gerçekleştirmiş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Yenigün, TMB üyelerinin, küresel faaliyetlerini sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretimi, enerji, turizm, sağlık ve ulaşım sektörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğünü, bu alanlarda yatırımcı ve işletmeci olarak yer aldığını bildirdi.
Türk müteahhitlik firmalarının, 1972 yılında Libya ile yurt dışına açıldığı günden bu yana 120 ülkede yaklaşık 370 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje gerçekleştirdiğini belirten Yenigün, şunları kaydetti:
"Bu yıl ağustos sonu itibarıyla firmalarımızın yurt dışında 11 milyar dolarlık iş üstlenmesi, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin yukarı yönlü ivme kazandığını göstermektedir. Türk inşaat firmaları, son dönemde potansiyel pazar olarak Sahraaltı Afrika, Hindistan ve Güney Asya bölgesini yakından takip etmektedir. Gerek bu bölgelerde gerek mevcut pazarlarımızda 3. ülkelerle iş birliği imkanları firmalarımızca değerlendirilmektedir.
Artış ivmesi kazanan enerji fiyatlarının, hedef pazarlardaki fırsatların etkisi ile yıllık iş tutarımızın yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar düzeyine ulaşacağını öngörmekteyiz. Türkiye ve Güney Kore müteahhitlik firmaları, gerek Türkiye'de gerek üçüncü ülkelerde birçok projeyi birlikte hayata geçirmiş, ortak çalışma tecrübesine sahip olmuştur. Bugün birliklerimiz arasında imzalanan iş birliği mutabakat zaptı ile mevcut ortaklığımız ivme kazanarak devam edecektir."
- "İnşaat ve altyapı sektöründe iş birliğimiz daha derin"
Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong Ghi Choi de geçen yıl Güney Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "60 senedir ekonomi, siyasi, kültür ve savunma sanayi olmak başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirdik. Bu alanların arasında inşaat ve altyapı sektöründe iş birliğimiz daha derin." diye konuştu.
CAK Başkanı Joo Hyun Yoo ise TMB'nin 119 ülkede 9 bin 300 proje tamamlayan global bir oyuncu olarak Türk ekonomisi ve inşaat endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağladığını kaydetti.
Yoo, "Bugün iki kurum anlaşmaya imza atarak Güney Kore ve Türkiye'nin inşaat sektörü, 3. ülkelerdeki ortak projeleri gerçekleştirerek global piyasada iş birliği yapacak." dedi.
TMB ve CAK üyesi firmaların gerek Türkiye gerek üçüncü ülkelerde ortaklığını sağlayacak olan mutabakat zaptı, iki ülke müteahhitlik firmalarının finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirmeleri ve pazar paylarını artırmalarına imkanı yaratacak.
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