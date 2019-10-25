Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı

İSTANBUL(AA) - Hong Kong'da Mega Show tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan yaklaşık 26 bin kişinin ziyaret ettiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları yoğun ilgi gösterdi.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un Hong Kong'da düzenlediği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, fuara planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Burada sene boyunca görüşmüş olduğumuz müşterilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Onların hepsini Türkiye’ye getirmek her zaman için mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu tarz fuarlarla bir araya gelmek daha faydalı oluyor. Aynı zamanda yeni çıkarttığımız ürünleri de sergileme fırsatı buluyoruz. Fuar sadece Asya bölgesine değil tüm bölgeye hitap ediyor. Katılımcı firmalar Arnavutluk'tan Arjantin'e kadar yeni müşterilerle buluşup sipariş almakta."

Fuarın ihracata katkısı konusunda net bir şey söyleyemeyeceklerini çünkü ihracatın uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Özger, "Her sene katılımın artması burada dünya pazarlarına yayılma anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Normalde fuarlarda 50’ye 1 oran olur ve bu da 50 firmayla görüşürseniz 1 tanesinden satış çıkar demek oluyor. Buradaki oran ise daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.