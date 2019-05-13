Türk mutfak sektörü Latin Amerika yolcusu

İSTANBUL (AA)- Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), geçen sene Kolombiya’da düzenlenen ikili iş görüşmelerinde önemli bir ihracat artışına imza attıktan sonra, 30 firma ile birlikte Kolombiya'ya çıkarma yaparak Latin Amerika pazarındaki ağırlığını arttırmaya karar verdi.

EVSİD’ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve bu sene için 3 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Kolombiya üzerinden 2’inci kez Latin Amerika çıkarması yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacak Türk firmaları bölgenin önde gelen alıcıları ile buluşacak. Etkinlikte her bir Türk firmasının iki günde toplam 30 görüşme yapması planlanıyor.

- "Potansiyel çok yüksek, Türkiye’nin payı düşük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Önder, sektörün genel ihracat artışının üzerinde performans gösterdiklerini belirtti.

Önder, Latin Amerika pazarının 5 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu ve pazarı ağırlıklı olarak Çin ve komşu ülkelerin domine ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiya'da ürünlerimiz fiyat ve kalite olarak beğenilmesine karşın pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle payımız sadece yüzde 1 seviyesinde. Bölgeye ihracat artışımız her yıl artarak devam etse de ihracatımızın hacmi bizi tatmin eden düzeyde değil. Yapacağımız ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile payımızı çok daha yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Biz bölgede yüksek bir potansiyel görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.