FİNANS

Türk mutfak sektörü Latin Amerika yolcusu

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

EVSİD, 30 firma ile Kolombiya’ya çıkarma yaparak Latin Amerika pazarındaki ağırlığını artırmayı hedefliyor - EVSİD Başkanı Burak Önder: - “Kolombiya'daki etkinlikte sadece Kolombiyalı değil tüm Latin Amerika'dan alıcılarla buluşacak. Global ölçekte yakaladığımız başarıyı bölgeye de taşıma istiyoruz”

İSTANBUL (AA)- Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), geçen sene Kolombiya’da düzenlenen ikili iş görüşmelerinde önemli bir ihracat artışına imza attıktan sonra, 30 firma ile birlikte Kolombiya'ya çıkarma yaparak Latin Amerika pazarındaki ağırlığını arttırmaya karar verdi.

EVSİD’ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve bu sene için 3 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Kolombiya üzerinden 2’inci kez Latin Amerika çıkarması yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacak Türk firmaları bölgenin önde gelen alıcıları ile buluşacak. Etkinlikte her bir Türk firmasının iki günde toplam 30 görüşme yapması planlanıyor.

- "Potansiyel çok yüksek, Türkiye’nin payı düşük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Önder, sektörün genel ihracat artışının üzerinde performans gösterdiklerini belirtti.

Önder, Latin Amerika pazarının 5 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu ve pazarı ağırlıklı olarak Çin ve komşu ülkelerin domine ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiya'da ürünlerimiz fiyat ve kalite olarak beğenilmesine karşın pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle payımız sadece yüzde 1 seviyesinde. Bölgeye ihracat artışımız her yıl artarak devam etse de ihracatımızın hacmi bizi tatmin eden düzeyde değil. Yapacağımız ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile payımızı çok daha yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Biz bölgede yüksek bir potansiyel görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EVSİD olarak, Latin Amerika pazarında Avrupa ve Asya benzeri nitelikli uluslararası fuarların bulunmaması nedeniyle geçtiğimiz yıl Kolombiya Bogota’da gerçekleştirdikleri etkinliği bu kez “Invitation Only” konsepti ile düzenlemeyi planladıklarını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Bölgedeki satınalmacılar tarafından en merkezi nokta olarak seçilen Kolombiya’da gerçekleştirilecek “Invitation Only LATAM” iş görüşmelerine yerel satın almacıların yanı sıra Meksika, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, El Salvador, Peru, Şili, Uruguay, Arjantin ve Şili gibi tek tek ziyaret edilmesi zor 15 ilave ülkeden alıcılar da katılacak. İki günlük iş görüşmeleri süresince her bir firmamızın ortalama 30 iş görüşmesi yapmasını hedefliyoruz."

Gidiş geliş dahil 12-16 Haziran'da düzenlenecek olan etkinliğe 30 firmanın katılacağını belirten Önder, çok az sayıda kontenjan kaldığına dikkat çekti.

Önder, Ticaret Bakanlığı’nın sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleşecek olan programın harcamalarının yüzde 50 oranında destekleneceğinin de altını çizdi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçtiAntalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
PİYASALARPİYASALAR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Önder

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum...

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

PİYASALAR

PİYASALAR

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kiraz üreticisi verimden memnun, yüksek maliyetten dertli

Kiraz üreticisi verimden memnun, yüksek maliyetten dertli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.