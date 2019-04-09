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"Türk nakliyecilerin sorunları Rusya'da tartışıldı"

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye - Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: - "Nakliye ihracatını geliştirmek anlamında Türk nakliyecilerinin sorunları tartışıldı. Rus tarafının demir-çelik ve maden ithalatıyla ilgili birtakım talepleri oldu. Yatırımların iki tarafının da destekleneceği söylendi" - "(Gri pasaportlara ve TIR şoförlerine vize kalkması) İyi bir adım ama yeterli değil tabii ki... Biz mümkünse 2015'in öncesine dönülmesini istiyoruz" - "Turizmde 2019'un rekor bir yıl olacağı söylendi. THY, Rusya'nın başka şehirlerine ilave iniş müsaadesi istedi. Diğer taraftan da Rusya hava yolları da aynı şekilde talepte bulundu"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ/BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde Türk nakliyecilerin sorunlarının tartışıldığını belirterek, "Rus tarafının da demir-çelik ve maden ithalatıyla ilgili birtakım talepleri oldu. Yatırımların iki tarafının da destekleneceği söylendi." dedi.

Özilhan, AA muhabirine sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi ve sonrasında gerçekleştirilen toplantılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirildiğini anlatan Özilhan, toplantının bir bölümüne cumhurbaşkanları, bakanlar ve Rusya'yla iş yapan iş adamlarının katıldığı bilgisini verdi.

Özilhan, toplantıda ruble ve Türk lirası ile ticaretin yapılması, vizelerin durumu, ticaret ve iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde durulduğunu, problemlerin konuşulduğunu aktararak, "Sonrasında Rusya'daki Türk iş adamları kendi durumlarıyla ilgili her iki cumhurbaşkanına bilgi verdi. Dolayısıyla da birtakım sualler ve bu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin üzerinde konuşuldu. Gayet verimli bir toplantı oldu." diye konuştu.

Ticaret anlamında bazı problemlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmasının istendiğini anlatan Özilhan, bunlarla ilgili çok yorum ve açıklama yapılmadığını söyledi.

- "Turizmde 2019 rekor bir yıl olacak"

Tuncay Özilhan, gri pasaportlara ve TIR şoförlerine vize kalkması gibi gelişmeler yaşandığının anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"İyi bir adım ama yeterli değil tabii ki. Biz mümkünse 2015'in öncesine dönülmesini istiyoruz ama Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin güvenlik açısından ancak bu kadarını yapabileceklerini söyledi. Nakliye ihracatını geliştirmek için Türk nakliyecilerinin sorunları tartışıldı. Rus tarafının demir çelik ve maden ithalatıyla ilgili birtakım talepleri oldu. Yatırımların iki tarafının da destekleneceği söylendi."

Özilhan, iki ülke arasındaki ticarette Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiğini, bu açığın temelinin ise enerjiden geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin gaz ve petrol ihtiyacını Rusya'dan karşıladığına, bunun büyük bir rakam tuttuğuna dikkati çeken Özilhan, "Kısa vadede birebir karşılanması mümkün değil ama turizmde 2019'un rekor bir yıl olacağı söylendi. Geçen yıl 6 milyon Rus turistin Türkiye'ye geldiğinin belirlendiğini, bu yıl da gelmeye devam edeceği söylendi. THY, Rusya'nın başka şehirlere ilave iniş müsaadesi istedi. Diğer taraftan da Rus Havayolları da aynı şekilde talepte bulundu. Karşılıklı olarak bildiğimiz ama üzerinde detaylı konuşulan konular oldu." değerlendirmelerini yaptı.

- Verilerle Türkiye-Rusya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere dün Moskova'ya hareket etmişti.

Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda stratejik görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, Rusya ile ticaret hacminde 100 milyar doların hedeflendiği bildirildi. Öte yandan Rusya'da Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Rusya'dan gerçekleştirilen ithalat 3 milyar 285 milyon 525 bin dolar, Rusya'ya yapılan ihracat ise 562 milyon 640 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracatın en önemli kalemini "yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler" oluştururken, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" Rusya'dan ithal edilen ürünlerin başında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre de geçen yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yaklaşık 6 milyon turist ile Rusya oldu.

Veriler, iki ülke arasındaki ticaret ve ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguluyor.

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