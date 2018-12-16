Türk narenciyesine Avrupalılar rağbet gösteriyor

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en çok ihraç edilen alt grup olarak öne çıkan narenciye ürünlerinde yakalanan kalite ve standartlarla birlikte özellikle Avrupa ülkelerine ihracat artışı yaşandı.

Havaların soğumasıyla birlikte taleplerin arttığı narenciye ürünlerinde, kasım ayından en çok ihracat 165 bin ton ile Rusya'ya gerçekleştirilerek 77 milyon 327 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Son dönemlerde yakalanan kaliteyle birlikte AB ülkelerine de ihracatta da artışlar sağlandı.

İtalya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Çekya'ya bu yıl kasım ayında 43 bin 747 ton ihracat yapılıp, 22 milyon 700 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl kasım ayında 815 ton narenciye gönderilen İtalya'ya yüzde 74 artışla bu yılın aynı dönemde bin 417 ton ihracat yapılarak 787 bin 413 dolar sağlandı. AB ülkeleri arasında en çok ihracat artışı İtalya'ya oldu.

2017 kasım ayında 6 bin 222 ton ihracatla 4 milyon dolar gelir elde edilen Bulgaristan'a yüzde 63 artışla 10 bin 172 ton ürün satıldı, 5 milyon 485 bin dolar kazanıldı.