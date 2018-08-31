FİNANS

Türk otomotiv firmaları Rusya'da fuara katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Rusya'daki iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak amacıyla Automechanika Moskova Fuarı'na katılan 47 Türk firması, ürünlerini sergiledi - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "2018 yılının tamamında Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) üyesi 47 firma, Rusya'daki iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak amacıyla Automechanika Moskova Fuarı'na katıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 27-30 Ağustos'ta düzenlenen ve otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Fuarda yaklaşık bin metrekarelik alanda Türk firmaları, en yeni otomotiv yedek parçaları, havalı fren ve debriyaj sistemleri, motor parçaları ve araç filtreleri gibi ürünlerini sergiledi.

- "İhracat ve yatırım fırsatları bakımından verimli geçti"

Açıklamada fuara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Rusya ve Türkiye'nin otomotiv alanında gün geçtikte artan üretim ve pazar gücüne sahip olduğunu belirtti.

Siyasi ve ekonomik açıdan ilişkilerin düzelmesinin, otomotiv alanında ikili ticarete ivme katmak için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Çelik, "İki ülke otomotiv alanındaki başarı ve potansiyelini kazan kazan mantığıyla ele alabilir ve mevcut iş birliğini daha da ileri boyuta taşıyabilir. Bu anlamda bu yıl altıncı kez katıldığımız fuar, ihracat ve yatırım fırsatları bakımından oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Rusya'da faaliyet gösteren ana sanayi firmalarının, Türk otomotiv sanayi firmalarını tanıdığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz, Rus otomotiv ana ve yan sanayisinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak teknoloji ve nitelikli iş gücüne sahip. Bu da bizi pazarın ilk tercih edilen tedarikçilerinden biri yapıyor. Türkiye, aynı zamanda Rusya pazarında otomotiv yatırımları olan bir ülke.

Yani halihazırda karşılıklı temas ve iş birliğimiz sürüyor. Fuar sayesinde pek çok firma ile yüz yüze görüşme fırsatı bulundu."

- "Rusya, yabancı yatırıma elverişli iklim oluşturdu"

Çelik, Türkiye'nin otomotivde 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son üç yılda üç basamak birden yükselerek, dünya motorlu taşıtlar üretiminde 14'üncü sıraya yükseldik. AB ülkeleri içinde de 5. büyük üretici ve Avrupa'nın 2. büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Rakamların da ortaya koyduğu üzere üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen güçlerinden biriyiz. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolar ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv sektörü olarak, neredeyse Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar ihracata imza atıyoruz.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde de Türk otomotiv ihracatı, geçen seneye göre yüzde 14,4 artarak, 19,2 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların ilk 7 ay rekoruna ulaştık. Rusya'ya ihracatımız da aynı dönemde yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz."

- "Rusya açısından Türkiye, otomotivde lider tedarikçi"

Dünya otomotiv endüstrisinin yeni ekosisteminde internete bağlı araçların önemine değinen Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk otomotiv sektörü de bu değişime hızla ayak uyduran endüstrilerden biri. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yaparak, ihracatımızı orta ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturuyoruz. Diğer taraftan, Rus hükümeti de çeşitli destek mekanizmalarıyla yabancı yatırım için elverişli bir iklim oluşturdu. Rusya, ayrıca dünya kalite standartlarında üretim yapan yan sanayinin gelişmesini arzu ediyor. Tüm bu kriterler, Rusya açısından Türkiye'yi otomotivde lider tedarikçi ve partner ülke olarak öne çıkarıyor.

Korumacı ticaret politikaları ve ticaret savaşlarının küresel otomotiv ticareti üzerinde olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olarak görüldüğü bir ortamdayız. Bu durumu bölgenin iki lider ülkesi olarak fırsata dönüştürebilirsek karşılıklı kazançlı çıkacağımıza inanıyoruz."

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Automechanika Moskova Fuarı bursa ÖİB Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

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