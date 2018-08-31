Türk otomotiv firmaları Rusya'da fuara katıldı

Siyasi ve ekonomik açıdan ilişkilerin düzelmesinin, otomotiv alanında ikili ticarete ivme katmak için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Çelik, "İki ülke otomotiv alanındaki başarı ve potansiyelini kazan kazan mantığıyla ele alabilir ve mevcut iş birliğini daha da ileri boyuta taşıyabilir. Bu anlamda bu yıl altıncı kez katıldığımız fuar, ihracat ve yatırım fırsatları bakımından oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada fuara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Rusya ve Türkiye'nin otomotiv alanında gün geçtikte artan üretim ve pazar gücüne sahip olduğunu belirtti.

Fuarda yaklaşık bin metrekarelik alanda Türk firmaları, en yeni otomotiv yedek parçaları, havalı fren ve debriyaj sistemleri, motor parçaları ve araç filtreleri gibi ürünlerini sergiledi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 27-30 Ağustos'ta düzenlenen ve otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Rusya'da faaliyet gösteren ana sanayi firmalarının, Türk otomotiv sanayi firmalarını tanıdığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz, Rus otomotiv ana ve yan sanayisinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak teknoloji ve nitelikli iş gücüne sahip. Bu da bizi pazarın ilk tercih edilen tedarikçilerinden biri yapıyor. Türkiye, aynı zamanda Rusya pazarında otomotiv yatırımları olan bir ülke.

Yani halihazırda karşılıklı temas ve iş birliğimiz sürüyor. Fuar sayesinde pek çok firma ile yüz yüze görüşme fırsatı bulundu."

- "Rusya, yabancı yatırıma elverişli iklim oluşturdu"

Çelik, Türkiye'nin otomotivde 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son üç yılda üç basamak birden yükselerek, dünya motorlu taşıtlar üretiminde 14'üncü sıraya yükseldik. AB ülkeleri içinde de 5. büyük üretici ve Avrupa'nın 2. büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Rakamların da ortaya koyduğu üzere üretim ve ihracatta dünyanın önde gelen güçlerinden biriyiz. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolar ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv sektörü olarak, neredeyse Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar ihracata imza atıyoruz.