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Türk otomotiv sektöründen Belarus'a ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

OİB tarafından, tedarik sanayi ithalatında uyguladığı düşük gümrük vergileriyle otomotiv sektörü için potansiyel barındıran Belarus'a iş gezisi gerçekleştirildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, ihracatta yeni pazar arayışı kapsamında, tedarik sanayi ithalatında uyguladığı düşük gümrük vergileriyle otomotiv sektörü için potansiyel barındıran Belarus'a iş gezisi düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıncı'nın başkanlık ettiği Belarus temaslarına 17 Türk firmasından temsilciler katıldı.

Türk firmalarınca, Belarus'ta 50'yi aşkın ithalatçı ve toptancı firma temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıldı, önemli iş birliği anlaşmaları gerçekleştirildi.

Belarus'un kamyon ve otobüs üreticisi Minsk Otomobil Fabrikası'nı (MAZ) da ziyaret eden Türk heyeti, bu firmayla ticaret hacminin artırılması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Türk heyeti daha sonra Belarus Otomobil Fabrikası (BElAZ) ile MTV Holdingi de ziyaret etti.

- Belarus Türkiye için önemli pazar

Otomotivin ülke sanayisinde önemli sektörlerden biri olduğu Belarus, özellikle ağır ticari araç, traktör ve bazı tedarik sanayi ürünlerinde Bağımsız Devletler Topluluğuna yönelik önemli bir üretici konumunda bulunuyor.

Belarus, yaklaşık 1,6 milyar dolar olan otomotiv ithalatının yarısını ise Rusya Federasyonu'ndan gerçekleştiriyor. Ülkenin başlıca ithalat ürünleri binek otomobiller ile otomotiv aksam ve parçalarından oluşuyor.

Sahip olduğu küçük pazar yapısında Rusya ve Çin'in büyük ağırlığı olan Belarus, buna rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlar arasında yer alıyor. Belarus'un Türkiye'den ithal ettiği otomotiv ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi binek otomobillerde yüzde 25, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise yüzde 16.

Tedarik sanayisinde bu oran yüzde 5'e kadar düşüyor. Türkiye'nin Belarus'a gerçekleştirdiği otomotiv ihracatının tamamına yakını tedarik sanayi ürünlerinden oluşuyor.

Üretimde teknolojik yeniliğe ihtiyaç duyan Belarus'a Türkiye'nin otomotiv sektörü ihracatı 2013 yılında 30 milyon dolar oldu. Bu rakam 2018'de 21 milyon dolar düzeyinde kaldı.

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