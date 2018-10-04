"Türk oyuncak sektörü dünya ile yarışır hale geldi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk oyuncak sektörünün dünya ile yarışır hale geldiğini bildirdi.

Son teknolojik üretimler başta olmak üzere plastik, tahta ve pelüş oyuncakların sergilendiği 11. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Spielwarenmesse Middle East tarafından, 22'si yabancı olmak üzere 110'un üzerinde firmanın katılımıyla düzenlenen etkinliği ziyaret eden Pelister, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, Türk oyuncak sektörünün dünya ile yarışır hale geldiğini bildirdi.

Pelister, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyuncak sektörü müthiş bir gelişim gösterdi. Dünyada 2,2 milyar çocuk var. Türk oyuncak sektörü, küresel ölçekteki ticari hacimden çok daha fazla pay almalı. Ayrıca oyuncak tasarımlarımızı savaş ve silah üzerine değil, sevgi ve barış üzerine geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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