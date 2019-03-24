Türk oyunları dünyanın vazgeçilmezi oldu

Alictus Kurucu Ortağı Emre Taş, AA muhabirine, şirket olarak yeni bir iş modeli geliştirdiklerini ve hiç reklam yapmadan dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kullanıcıya ulaştıklarını söyledi.

Verilere dayalı, akıllı içerik stratejisiyle kullanıcılara ulaşan şirket, yaptığı analizlerden hareketle yakaladığı başarıyı yeni oyunlarla artırarak sürdürdü. Şirket bu sayede tüm dünyada 40 milyon kullanıcıya oyunlarını oynatmayı başardı.

Şirketin 13-65 yaşındaki kitleye yönelik geliştirdiği oyunlar, ABD, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkede kendi kategorilerinde en üst sıralarda yer aldı.

Bu süreçte verilere dayalı, akıllı içerik stratejisinin başarılarına önemli katkı verdiğini belirten Taş, oyunlarını tercih eden her kullanıcının davranışını incelediklerini, bu sayede de bir sonraki oyunu iyileştirme ve daha fazla kullanıcıya ulaşma konusunda önemli çıktılar elde ettiklerini bildirdi.

Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veri odaklı bir oyun şirketiyiz. Yaygın olarak kullanılan oyun geliştirme yöntemlerinden farklı olarak, bir oyunu başarılı yapan nedenleri ortaya koymak için veri analizini en ön planda tutuyoruz. Veri analitiği oyun endüstrisinin direkt içinde. Yaygın çözümlere ilave olarak kendi çözümlerimizi geliştirdik. Buralardan elde ettiğimiz çıktıları oyuna dökebiliyoruz. Sadece kullanıcı davranışı değil, bununla ilişkilendirilen gelirin nereden, nasıl elde edildiği gibi unsurlar üzerinde de duruyoruz. Bir oyunu başarılı yapan birçok unsur var ve farklı verilerle tüm bunları izleyip analiz ediyoruz."

11 kişilik ekiple ortaya koydukları işlerle global anlamda ilgi gören bir şirket haline geldiklerini dile getiren Taş, son 3 aydır ölçeklerini daha da geliştirmek amacıyla reklamlardan yararlanmaya ve ulaştıkları kitleyi daha da büyütmeye başladıklarını ifade etti.