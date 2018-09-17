Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz son 25 yıldır bir sürü kriz atlattık, bunu da atlatacağız. Bu kesinlikle atlatılacak bir şey. Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğiz. Bu işte el ele vermek önemli." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, hem ülkenin hem de iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar görmedikleri bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, hem döviz hem faiz hem de enflasyonun aynı anda yukarı doğru hareket ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yaşanan durumun her ne kadar piyasaya sıkıntı getirse de olumsuzlukların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağına inançlarının tam olduğuna dikkat çekti.

Gelen talepler doğrultusunda Nefes Kredisi'nde 3. fazın başlayacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz kendi kaynaklarımızı bir havuzda topluyoruz, bankalarla birlikte üyelerimize düşük faizli kredi sağlanması için katkı veriyoruz. O kredilere yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz kefil oluyoruz. Dünyanın hiçbir iş dünyası örgütünde kendi üyesine kefil olan bir kuruluş yok. Devletin de bunda bir katkısı yok. Organizasyonunda katkısı var ama maddi katkısı yok." diye konuştu.