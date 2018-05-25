FİNANS

Türk pullarının 155 yıllık serüveni PTT Pul Müzesi'nde sergileniyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından bugüne kadar basılmış yaklaşık 8 bin pul yer alıyor - Türk pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıklarımız, tarih olarak 7 farklı temada sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor - Dünya Posta Birliğine üye 189 ülkenin pullarından örneklerin yer aldığı müzede Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC pulları dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle sergileniyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8 bin pul kronolojik olarak sergileniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 178 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan günümüze kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler sergileniyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.

Geçmişten günümüze posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine bu bölümde İstanbul’un fethinin 500. yılı konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikayesi anlatılırken, yine aynı bölümde filateli sözlüğü ve terimlerinin tanımları bulunuyor.

- Çocuklar unutulmadı

Merkezin bodrum katında Çocuk Kulübü yer alıyor. Ebeveynlerin müzeyi gezerken çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanan kulüpte, mektup ve filateliyi tanıtmak için filateli kitabına, eğlence kitabına, dokunmatik oyunlara ve çizgi filme yer verildi. Aynı katta toplantı ve konferanslarda kullanılması için 80 kişilik çok amaçlı salon da hizmet veriyor.

PTT'nin kuruluşundan bugüne dek aldığı madalya ve diplomalardan oluşan sergi alanınında kültür merkezi oluşturuldu. Düzenlenecek pul sergilerine materyal hazırlamak amacıyla atölye odası yapıldı. Merkezde ilk olarak 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan puldan, günümüzü kadar basılan yaklaşık 8 bin pul kronolojik olarak sergileniyor.

Müzenin "Nostalji PTT Bölümü" olarak tasarlanan 3 oda, geçmişteki PTT iş yeri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıklarımız, tarih olarak 7 farklı temada sergileniyor. 120 pul arşiv çekmecesinde tematik konulardaki pulların resim baskı ve renk örnekleri de sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor.

- 189 ülkenin pullarından örnekler var

Katlarda yer alan tüm pul sergi alanlarında 32 adet dokunmatik ekran bulunurken, tüm pulların taranmış olarak dijital görselleri de yer alıyor. Dünya Posta Birliğine üye 189 ülkenin pullarından örnekler merkezde sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle sergileniyor.

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilerek dönüştürülmesiyle yapılan PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

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