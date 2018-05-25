Türk pullarının 155 yıllık serüveni PTT Pul Müzesi'nde sergileniyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8 bin pul kronolojik olarak sergileniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 178 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan günümüze kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler sergileniyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.

Geçmişten günümüze posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine bu bölümde İstanbul’un fethinin 500. yılı konulu pulun resim baskı ve renk örnekleriyle hikayesi anlatılırken, yine aynı bölümde filateli sözlüğü ve terimlerinin tanımları bulunuyor.