FİNANS

"Türk Reasürans finans sektörüne büyük destek sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Türk Reasürans'ın, esnek çözümlerle tüm sektöre rahat bir nefes aldıracağını vurgulayarak, "Türk ekonomisi ve finans sektörüne büyük destek sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Türk Reasürans'ın, esnek çözümlerle tüm sektöre rahat bir nefes aldıracağını vurgulayarak, "Türk ekonomisi ve finans sektörüne büyük destek sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans'ın resmi olarak kurulduğuna işaret eden Çiftçi, "Türk Reasürans A.Ş sadece yerli reasürans kapasitesi sağlamakla kalmayıp kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunacak ve maliyet avantajı yaratacak" dedi ve ekledi:
"Özellikle son 10 yılda birçok sigorta branşı ve endüstrideki zorlu faaliyet kollarında kapsamlı çözüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek oluşumlar maalesef gerçekleşmedi. Bu yeni oluşumun, reasürans piyasasını gözeterek, esnek çözümlerle tüm sektöre rahat bir nefes aldıracağına, gelişen Türk ekonomisi ve finans sektörüne büyük destek sağlayacağına inanıyoruz."
Türk Reasürans şirketinin DASK başta olmak üzere tüm sigorta havuzlarının yönetimini üstlenmesi ve daha etkin çözümler gerçekleştirilmesini kolaylaştıracağını belirten Çiftçi, şunları söyledi:
"Türk Re ile beraber Türkiye Sigorta Sektörü Premier Lig biletini aldı.. Ekonomimize katkı sağlayan tüm sektörlerin gelişimine devam etmesi ve uluslararası rekabet güçlerinin artması için büyük bir kaldıraç görevini üstelencek. İnanıyoruz ki, öncelikli olarak sektörümüze büyük katkı sağlayacak Türk Reasürans önümüzdeki yıllarda da özenle kurulmuş profesyonel kadrosuyla uluslararası Reasürans piyasasında kabul görmüş güçlü bir oyuncu olarak yerini alarak ülkemizin önemli bir markası olacaktır.Bankacılık sektörünün seneler içinde yazmış olduğu başarı hikayesini şimdi sigorta sektörü yazmak üzere."

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