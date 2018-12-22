Türk sanayicisi nükleer tedarikçi olma yolunda

Ankara Sanayi Odasının (ASO) öncülüğü ve koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Programı desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi sanayiciler, Rosatom Tedarikçi Sistem Eğitimi ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine hazırlanıyor.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın yanı sıra, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odasının da içinde yer aldığı kümelenmede bu şehirlerdeki sanayicilerin yanısıra Gaziantep ve Bursa illerinden toplam 53 sanayici bulunuyor.

Rosatom Tedarikçi Sistemi Eğitimi'nin birincisi 20 katılımcıyla gerçekleştirildi. Rosatom Akademi Eğitim Departmanı Başkanı Natalya Medvedeva ve Başkan Yardımcısı Maxim Balabanov başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen eğitim, belirli periyotlarla sürdürülecek. Eğitime, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi’nden de birer uzman katıldı.

Rosatom firmasının tedarik süreçleri ile ihale yöntemlerinin ayrıntılı anlatıldığı eğitimlerde, ihale duyurularının nasıl gerçekleştirildiği de katılımcılara aktarıldı.