Türk Savunma Sanayii Zirvesi sona erdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hayalperestlik, hayal kurup o hayallere erişmek için gerekli altyapıyı ve çalışmayı yapamamak demektir. Ne olursa olsun dersek, bu hayalperestlik olur. Eğer yapılacak bir şey, ürün insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız, yeter ki azimli olalım." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Savunma Sanayii Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin bir sıçrama noktasında olduğunu belirten Demir, ülkenin önemli aşamalar kaydettiğini anlattı.

Demir, salondaki dinleyicilere hayal kurmanın güzel olduğunu ve büyük hayaller kurulması gerektiğini vurguladı. Hayal kurarken, hayalperest olunmaması gerektiğinin altını çizen Demir, "Hayalperestlik, hayal kurup o hayallere erişmek için gerekli altyapıyı ve çalışmayı yapamamak demektir. Ne olursa olsun dersek, bu hayalperestlik olur. Eğer yapılacak bir şey, ürün insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız, yeter ki azimli olalım." diye konuştu.