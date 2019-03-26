Türk savunma sanayisi gücünü Asya'ya taşıdı

Türk savunma sanayisi temsilcileri ve şirketlerin yöneticileri, LIMA 2019 süresince Malezya makamları başta olmak üzere diğer katılımcı ülke temsilcileriyle üst düzey görüşmelerde bulunacak. Fuar sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

Malezya Savunma Bakanlığının koordinasyonunda 1991'de başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen LIMA 2019, Malezya'nın Langkawi kentinde kapılarını açtı.

LANGKAWİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi ürünleri, Malezya'da düzenlenen, Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor.

LIMA 2019'da Türkiye'den 6 şirket stant açtı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuarda savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Türk şirketlerinin stantlarını, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin ve kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu sivil ve askeri yöneticiler ziyaret etti.

- Anka ilk kez LIMA'da

TUSAŞ, insansız hava aracı Anka'yı fuar için oluşturulan statik alanda ilk kez sergiliyor.

Şirketin standında ise T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri yer alıyor.

ASELSAN, uzaktan komutalı sistemleri, tank modernizasyon çözümleri, haberleşme sistemleri ve anti-drone sistemleri gibi ürünlerini tanıtıyor.

STM, deniz platformları ve vurucu (kamikaze) İHA sistemlerini sergiliyor.