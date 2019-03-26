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Türk savunma sanayisi gücünü Asya'ya taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisi şirketlerinin önemli katılımcılar arasında yer aldığı Malezya'daki LIMA 2019 kapılarını açtı - Malezya'ya ihracatı için görüşmeleri sürdürülen Anka, fuarda statik alanda sergilendi - Asya ülkelerinin karar organlarının temsilcilerinin katıldığı fuarda, ASELSAN, STM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS de ürünlerini tanıtıyor

LANGKAWİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi ürünleri, Malezya'da düzenlenen, Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor.

Malezya Savunma Bakanlığının koordinasyonunda 1991'de başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen LIMA 2019, Malezya'nın Langkawi kentinde kapılarını açtı.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türk savunma sanayisi şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Türk savunma sanayisi temsilcileri ve şirketlerin yöneticileri, LIMA 2019 süresince Malezya makamları başta olmak üzere diğer katılımcı ülke temsilcileriyle üst düzey görüşmelerde bulunacak. Fuar sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

LIMA 2019'da Türkiye'den 6 şirket stant açtı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuarda savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Türk şirketlerinin stantlarını, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin ve kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu sivil ve askeri yöneticiler ziyaret etti.

- Anka ilk kez LIMA'da

TUSAŞ, insansız hava aracı Anka'yı fuar için oluşturulan statik alanda ilk kez sergiliyor.

Şirketin standında ise T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri yer alıyor.

ASELSAN, uzaktan komutalı sistemleri, tank modernizasyon çözümleri, haberleşme sistemleri ve anti-drone sistemleri gibi ürünlerini tanıtıyor.

STM, deniz platformları ve vurucu (kamikaze) İHA sistemlerini sergiliyor.

HAVELSAN, deniz savaş sistemleri, simülatörler, siber güvenlik ürünleri, holografik durumsal farkındalık teknolojisi gibi ürün ve yeteneklerini tanıtıyor.

ROKETSAN'ın standında lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, SOM füzesi, Teber Lazer Güdüm Kiti, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları gibi ürünler yer alıyor.

TAIS, portföyünde bulunan deniz platformlarını tanıtıyor.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin son dönemde iş geliştirme-pazar oluşturma çalışmalarında yoğunlaştığı bölgeler arasında Asya-Pasifik yer alıyor. Malezya'ya savunma ve havacılık sanayisi son 3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelecek dönemde kara, hava, deniz platformlarında yeni ihracat başarılarına imza atılması hedefleniyor.

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ASELSAN ihracat Langkawi uluslararası denizcilik ve havacılık fuarı LIMA 2019 Malezya Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayisi TUSAŞ

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