Türk savunma sanayisinden rekor çıktı

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, yurt dışında da talep gören özgün ürünleriyle bir rekora imza attı.

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden, son 2 yıldır adını dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e yazdıran ROKETSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere küresel tehditlere karşı mücadele veren tüm müşterilerine etkin çözümler sunuyor.

Türk savunma sanayisine 30 yıldır katkı veren, yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaşan ROKETSAN, yenilikçi ve özgün ürünlerle elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

ROKETSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "ordu araçları" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorları arasına katılan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ın azami menzili 37 kilometre, bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.