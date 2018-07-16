FİNANS

Türk sinemaseverler biletlerini e-ticaretten alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Hepsiburada, 2018'in ilk yarısında kendi platformu üzerinden yapılan bilet satışlarına olan talebin, 2017'nin ilk yarısına göre 7 kat arttığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - 2017 Mart ayından bu yana sinema bileti satışı yaparak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, Türkiye'nin sinema alışkanlıklarıyla ilgili önemli bilgiler ortaya koydu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, okulların kapanması, bayram tatili ve yazın gelmesinin de etkisiyle sinema salonları 2018'in en kalabalık dönemlerinden birini yaşadı.

CGV Mars Entertainment Group ile iş birliği kapsamında 3D filmler ve premium sinemalar dahil müşterilerine avantajlı bilet seçenekleri sunan Hepsiburada, Türkiye'de sinema bileti satan ilk ve tek e-ticaret sitesi olarak müşterilerinin sinema alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı.

Sinema bileti trend verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018'in ilk yarısında kendi platformu üzerinden yapılan bilet satışlarına olan talebin, 2017'nin ilk yarısına göre 7 kat arttığını ortaya çıkardı.

Sipariş artışının en fazla yaşandığı Haziran ayında, geçtiğimiz seneye oranla 12 kat talep artışı yaşandı. Haziran ayında okulların kapanması ve bayram tatilinin yakın tarihlere denk gelmesiyle birlikte 15-17 Haziran tarihleri ilginin en yüksek olduğu günler oldu.

Bu sene en çok sinemaya giden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Konya, Antalya, Sakarya, Kayseri ve Eskişehir oldu. En çok sinemaya gidilen gün, aynı zamanda yeni filmlerin vizyona girdiği cuma olurken, onu ardından cumartesi ve pazar takip ediyor.

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- Deadpool 2 ve Jurassic World 2 en çok izlenen filmler oldu

Mayıs ve haziran aylarında en çok izlenen film verilerini inceleyen Hepsiburada, mayıs ayında en fazla Deadpool 2, Haziran ayında ise Jurassic World 2 filminin izlendiğini ortaya koydu.

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