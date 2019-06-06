Türk şirketi ABD otellerine teknoloji satıyor

Şirketin cirosunun 2018 yılında 113,5 milyon TL olduğunu aktaran Tunçer, 2018 yılının ikinci yarısında ABD pazarına yaptıkları ihracatın toplam cironun yüzde 2'sine ulaştığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk teknoloji şirketi Aktek, konaklama ve sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği yazılımlarla ABD pazarına girdi. Ürettiği Smart IoT Platformu ile Amerika'da bin 400 odada ürünleri kullanılan şirket, ABD'de 3 yıl içinde 50 bin odaya ulaşmayı hedefliyor.

Tunçer, Aktek'in Türkiye pazarının dışına ilk defa 2018 yılında ABD’ye yaptığı yerli yazılım ihracatı ile başladığını ifade ederek, bu yıl Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yazılım geliştirme hizmetleri sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aktek'in yazılım geliştirme, iş uygulamaları ve sistem yönetim hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini anlatan Tunçer, "Ödeme sistemleri, konsiyerj ve oda içerisinde bulunan internete bağlı cihazların ortak bir noktada birleştirmesini sağlıyoruz. Otel odasında teknoloji kullanımını pratikleştiren çözümlerimiz var. Müşteri odasında YouTube, Netflix, Hulu, Spotify gibi uygulamalarını internete bağlı cihazlardan hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Ekstra bir uygulama indirme, donanım ihtiyacı yok." bilgilerini verdi.

- İşletmelere "stratejik karar" alımında kolaylık sağlıyor

Ürünün, Amazon Web Service (AWS) üzerinde mikro servis mimari ile yazılan ve yürütülen bir platform olduğunu belirten Tunçer, başta konaklama ve sağlık sektöründeki işletmelere kolaylık sağladıklarını, bunun yanı sıra da ziyaretçilere de evde yaşadıkları konforu sunduklarını kaydetti.