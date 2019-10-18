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Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 00:32 | Son Güncelleme

Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Usayli, Türk şirket ALKE ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yapımı tamamlanan Cenin Serbest Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için anlaşma imzaladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Başbakanlığında gerçekleştirilen imza törenine, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı İhsan Eralp Semerci, TOBB-BIS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu ile Filistin'deki Alman Temsilciliği Ofisi Başkan Vekili Michael Herold katıldı.

Almanya'nın finansal destek verdiği anlaşmayı, Filistin Ekonomi Bakanı Usayli ile ALKE Şirketi temsilcisi Ayhan Kemaloğlu imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşma yapan Filistin Başbakanı Iştiyye, Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Iştiye anlaşmanın, Filistin hükümetinin kendi kendine yetebilmesi ve İsrail işgalinden aşamalı olarak kurtulma projesi kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Semerci de Türkiye'nin siyasi, diplomatik, yerel kalkınma gibi tüm alanlarda Filistin'e desteğini sürdüreceğini belirterek, sadece Filistin devlet kurumlarının inşasına değil, özel sektöre de destek verdiğini ifade etti.

Semerci "Bu proje, Türkiye'deki benzer projelere paralel bir şekilde gelişim ve işletim açısından Filistin sanayi sektörünün nitelikli dönüşümünü oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Usayli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın 20 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.

Türk şirketi ALKE'nin, hemen çalışmalara başlayacağını ve sanayi bölgesinin 17 ay içinde teslim edileceğini kaydeden Usayli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten övgüyle söz etti.

ALKE Şirketi temsilcisi Ayhan Kemaloğlu, "Bu proje Filistinliler için önemli. En kısa sürede projeyi başarıya ulaştırmak için tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız." dedi.

Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Türk şirket ALKE

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