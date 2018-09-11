Türk şirketi Nijerya'da 3 milyon kişiye elektrik sağlayacak

Aslan, Ak-Ay Elektrik'in yurt dışında birçok ülkede faaliyet gösterdiğini ifade ederek, Nijerya'da 40'ın üzerinde trafo projemizi tamamladık ve şu anda 5 projemiz devam ediyor. Lafiya Projesi de buna dahil. Projede 2 adet 150 megavoltamper ve 2 adet 60 megavoltamper trafo mevcut. Bu proje tamamlandığında Nasarawa eyaletinde yaşayan yaklaşık 3 milyon Nijeryalıya elektrik ulaştırılması için gerekli altyapıyı sağlamış olacağız." dedi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Ülkede halkın sadece yüzde 60'ının elektrik şebekesine bağlı olduğu tahmin ediliyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Nijerya'nın petrol ve doğalgaz açısından çok zengin bir ülke olduğunu ancak enerji sıkıntısı yaşadığını aktaran Aslan, "Ülkede enerji santralleri yüzde 5 kapasite ile çalışıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında, elektrik üretimi için inşa edilen enerji santrallerinin bakım eksiklikleri, doğalgaz depolama işleminin maliyetli olması, ihracattaki bazı sıkıntılar, işletim sistemindeki eksiklikler ve dağıtım firmalarının yeterli altyapıyı kuramamış olması yer alıyor. Bu nedenle üretilenden çok daha az elektrik enerjisi halka ulaştırılıyor ve Nijerya'nın birçok bölgesinde elektrik sıkıntısı yaşanıyor." diye konuştu.

- "Sıkıntının en önemli nedenlerinden biri yolsuzluk"

Elektrik mühendisi Taiwo Adesina da Nijerya'nın dünyadaki en geniş petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Ancak birçok bölgede elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında yolsuzluklar geliyor." ifadesini kullandı.

Elektrik sorunu ile ilgili hükümet tarafından doğru politikalar üretilemediğini savunan Adesina, "Resmi makamlarca elektrik altyapı sistemiyle ilgili doğru projeler üretilememesi ülkedeki elektrik sorununu artırıyor. Kimi zaman 8 bin megavat kurulu güçle elektrik üretiyoruz ancak bu elektriğin doğru bir şekilde dağıtılamaması nedeniyle üretilen enerji boşa gidiyor." diye konuştu.