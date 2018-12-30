FİNANS

Türk şirketi, Orta Doğu'nun ödeme sağlayıcısı olmaya aday

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

Yerli imkanlarla ve blok zinciri bazlı geliştirilen MenaPay sistemi, İslami finansman kuralları gereği kredi kartı kullanımının çok düşük olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bankasız para transferi hizmeti vermeye hazırlanıyor - Şimdiye kadar 34 milyon liranın üzerinde yatırım alan uygulama, ocak ayında mobil uygulama marketlerinde kullanıma sunulacak - Menapay Baş Pazarlama Yöneticisi İlker Çıkrıkçılı: - "MenaPay'i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, blockchain teknolojisi ile banka aracılığı olmadan kişiler arası işlemler yapılabilmesidir" - "Dubai ve Bahreyn merkez bankaları tarafından kabul gördük ve ödeme servis sağlayıcısı lisansı aldık" - "2019 sonu hedefimiz, 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Asya ve dünyanın geri kalanında inovatif bir ödeme altyapısı olarak hizmet vermektir"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirilen blok zinciri (blockchain) bazlı elektronik ödeme sistemi MenaPay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ödeme alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

Ana yatırım şirketi olan Boğaziçi Ventures tarafından desteklenen mobil uygulama ve geliştirilen ödeme altyapısı, şu ana kadar 6,5 milyon dolar (34,2 milyon TL) yatırım aldı.

Kasım 2017'de geliştirilmeye başlanan ve limitlenmiş blok zinciri sistemi sayesinde şeffaflık ve güvenliği sağlayan ödeme sistemi, benzerlerinden daha fazla hız vadediyor.

Dini gerekçelerle insanların yüzde 84'ünün kredi kartı kullanmadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hizmet vermek için geliştirilen MenaPay, İslami finans koşullarına uygun olarak tasarlandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ardından Asya başta olmak üzere dünya pazarına da sunulması planlanan sistem, 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan "unicorn" projeler arasına girmeyi de hedefliyor.

- "Kripto para MenaCash ile para transferi yapılacak"

MenaPay Baş Pazarlama Yöneticisi İlker Çıkrıkçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistem için özel olarak geliştirilen kripto para MenaCash ile para transferi yapılacağını belirterek, "MenaPay’i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, blockchain teknolojisi ile banka aracılığı olmadan kişiler arası işlemler yapılabilmesidir." dedi.

Çıkrıkçılı, MenaCash'in, bölgede bir ortak para birimi olarak da görev yapabileceğini ifade ederek, kişiler arası para transferi işlemlerinin 2 saniyede gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Para transferlerinin global bir üçüncü servis sağlayıcısı tarafından denetleneceğini aktaran Çıkrıkçılı, bölgesel bayilikler sayesinde nakit ile MenaCash almanın mümkün olacağını kaydetti.

Kredi kartı kullanımının oldukça düşük olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde alternatif yöntemlerin verimsiz ve pahalı olduğunu iddia eden Çıkrıkçılı, "Bölge nüfusunun yüzde 84'ü, İslami finans uygulamaları, bölgede faaliyet gösteren yetersiz dijital ödeme çözümleri ve Arapça kullanıcı arayüzü eksikliği nedeniyle bankaları ve geleneksel finans kurumlarını kullanmamaktadır." dedi.

- "Sistem, İslami finans kurallarına uygun"

İlker Çıkrıkçılı, faizin yasak olması ve iki kişi arasındaki para transferinin en az iki kişinin şahitliğinde gerçekleşmesi gibi özellikleri nedeniyle sistemin, İslami finans kurallarına uygun olduğunu vurgulayarak, "Blockchain üzerinde bir işlem gerçekleşmesi için blockchain'in dağıtılmış olduğu kolların yarısından fazlasının, bu işleme tanıklık edip onaylaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dubai ve Bahreyn merkez bankaları tarafından kabul gördüklerini ve ödeme servis sağlayıcısı lisansı aldıklarını bildiren Çıkrıkçılı, ayrıca şeriat kanunlarına uygunluk sertifikasına sahip olmak için de başvuru yapıldığını söyledi.

Çıkrıkçılı, kullanıcıların; dolar kuruna sabit olacak MenaCash satın alarak diğer kullanıcılara transfer edebileceğini ve bakiyelerindeki MenaCash'i anlaşmalı e ticaret siteleri, restoranlar ve marketler gibi yerlerde nakit para gibi kullanabileceğini anlattı.

"2019 sonu hedefimiz, 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Asya ve dünyanın geri kalanında inovatif bir ödeme altyapısı olarak hizmet vermektir" diyen Çıkrıkçılı, uygulamanın 15 Ocak'ta mobil uygulama marketlerinde kullanıma sunulacağını belirtti.

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