Türk şirketi Özbekistan'ın en yüksek gökdeleni için kolları sıvadı

Türk şirketi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek 266,5 metre yüksekliğindeki gökdelen için kolları sıvadı.

Daha önce 215 metre olarak inşa edilmesi öngörülen gökdelenin, yapılan araştırmaların ardından 266,5 metre yüksekliğinde inşa edilmesi kararlaştırılırken, binayı inşa edecek Türk şirketi, projenin yatırımcıları arasında da yer almaya karar verdi.

Özbekistan'dan Murad Buildings ve Türkiye'den Özgüven şirketlerinin ortaklığında Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşa edilecek gökdelenin, yapımı tamamlandığında Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olması planlanıyor.

Taşkent'in merkezindeki Tashkent City Uluslararası İş Merkezi bünyesinde yapılacak projenin tanıtımında konuşan Murad Buildings Başkanı Murad Nazarov, daha önce 215 metre olması öngörülen gökdelenin, Almanya ve Türkiye'de yapılan araştırmalardan sonra 266,5 metre olmasına karar verdiklerini söyledi.

Nazarov, rezidans, otel, iş merkezi, hamam, sauna, otel, toplantı salonu, fitness, sinema salonu, çocuk oyun alanları, kütüphane ve benzeri 33 farklı birimden oluşacak gökdelenin "Nest One" (Bir Yuva) olarak adlandırılacağını ifade ederek, toplam maliyeti 150 milyon dolar olması planlanan projenin 2021'de tamamlanacağını belirtti.