Türk şirketlere Sudan'daki tarım arazisinde yatırım daveti

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin yurt dışında kiraladığı ilk tarım arazisi olan Sudan'daki alana ilişkin süreçte sona gelinirken, bu amaçla iki ülke arasında kurulan ortak şirketin Türk tarafı geçici yönetiminin ataması ve şirket merkezinin Ankara'da kuruluşu tamamlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sudan'da kiralanan tarım arazilerine ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Sudan'da 780 bin 500 hektarlık arazi 99 yıllığına kiralandı. Bu arazide yetişecek kanola, pamuk, yağlı tohum ürünleri, avokado, mango ve ananas gibi ürünlerin bu anlaşma aracılığıyla Türkiye'ye daha ucuza girmesi amaçlandı.

Bu kapsamda sermayesinin yüzde 80'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ve yüzde 20'si Sudan tarafına ait olan 10 milyon dolar sermayeli "Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi" adıyla bağlı ortaklık kurulması kararlaştırıldı. Ortak şirket, Sudan'da 12 bin 500 hektar arazide örnek çiftlik kurarak işletmeciliğini yapacak.