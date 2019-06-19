FİNANS

Türk şirketleri, "nakitsiz topluma" hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker: - "Dünyanın birçok bölgesinde nakit kullanımı neredeyse sıfır, sistem QR ödemeye doğru gidiyor, Türkiye'de de herkes bu sisteme hazırlanıyor. Biz de N Kolay Öde'yi hayata geçirdik, bir ödeme sistemi yaptık; QR ödeme. Nakitsiz toplumu destekleyelim istiyoruz" - "Kullanıcılarımız kartlarını, cüzdanlarını evde bıraksın, bir ödeme yapacağı zaman bunu uygulama üzerinden, kartsız yapsın istedik. Müşteri iş yerleri açısından baktığımızda da, 'POS cihazına gerek duymadan, banka hesabıyla üyemiz olsun, komisyonsuz, indirdiği QR Kodu ile 4,5 milyon Passoligliden ödemesini alabilsin' dedik ve bu uygulamayı hayata geçirdik" - "Ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Ne kadar çok piyasada dönen sistem kayıt altına girerse herkesin yararına... Bir kere, toplumu nakit kullanımdan yavaş yavaş dijital para kullanımına alıştırmak istiyoruz" - "Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesinde önemli yol alan Türkiye'de, mobil uygulama üzerinden yapılan ödemeler de artık kendine yer edinmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, "Dünyanın birçok bölgesinde nakit kullanımı neredeyse sıfır, sistem QR ödemeye doğru gidiyor, Türkiye'de de herkes bu sisteme hazırlanıyor. Biz de N Kolay Öde'yi hayata geçirdik, bir ödeme sistemi yaptık; QR ödeme. Nakitsiz toplumu destekleyelim istiyoruz." dedi.

Dijital ödeme sistemlerinin tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte dijitale yatırım yapan şirket sayısı ve ödemelerinde mobili tercih eden kullanıcı sayısı hızla artıyor. Yükselen trendden uzak kalmak istemeyen ve sektördeki potansiyelin farkında olan şirketler, dijital ödeme sistemlerine yatırımları artırırken, bazı şirketler de tüketicinin ve iş yerlerinin karşısına inovatif sistemlerle çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu çerçevede yeni sistemler hayata geçiren Aktif Bank'ın Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital ödeme alanına herkesin yatırımlarını artırdığını söyledi.

Toker, bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesinde önemli yol alan Türkiye'de, mobil uygulama üzerinden yapılan ödemelerin de artık yavaş yavaş kendine yer edinmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle kredi kartına karşı konumlandırılmış bir şey olmayacak ancak birçok ödeme noktasında kredi kartının yerini alabileceği açık. Türkiye, gelişen teknolojilere çok açık ve yatkın bir ülke. Nüfus, yapı, teknolojik gelişim ve FinTech uzantılı altyapı yatırımları, bizim dijitali çok kolay kabul etmemizi sağlıyor. Şubeler artık ana unsur olmaktan çıktı, bundan sonraki süreçte de daha çok yardımcı unsurlar olarak katkı sunmaya devam edecekler.

Dünyanın birçok bölgesinde nakit kullanımı neredeyse sıfır, cepten para çıkmaz, herkes ya kartlı işlem yapar ya da mobil ödeme yapar, ödeme için QR vardır. Aslında sistem QR ödemeye doğru gidiyor, Türkiye'de de herkes bu sisteme hazırlanıyor. Biz de bir ödeme sistemi yaptık; QR ödeme. Nakitsiz toplumu destekleyelim istiyoruz."

- "Ödeme sistemleri dünyasındaki varlığımızı başka bir yere doğru evirmek istiyoruz"

Betügül Toker, Aktif Bank'ın da bu alanda önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptığını, ödeme sistemleri dünyasındaki varlıklarını başka bir yere doğru evirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda N Kolay Öde'yi hayata geçirdiklerini ifade eden Toker, şunları söyledi:

"4,5 milyon Passoligliye hizmet veriyoruz. 'Bu kartlı işlemlere devam edelim ama ödeme şekli artık biraz daha dünyanın da gittiği yere doğru gitmeli' dedik. O zaman öyle bir sistem kuralım ki iş yerlerimizden Passo kart sahipleri, Passolig sahipleri alışveriş yapsın, bunu herhangi bir kart duymaksızın yapsın, her şeyini mobilden yapsın istedik.

Kullanıcılarımız kartlarını, cüzdanlarını evde bıraksın, bir ödeme yapacağı zaman bunu uygulama üzerinden, kartsız yapsın istedik. Müşteri iş yerleri açısından baktığımızda da, 'POS cihazına gerek duymadan, banka hesabıyla üyemiz olsun, komisyonsuz, indirdiği QR kodu ile 4,5 milyon Passoligliden ödemesini alabilsin' dedik ve bu uygulamayı hayata geçirdik."

Sisteme dahil olabilmesi için üye iş yerinin banka hesabının olmasının yeterli olduğunu vurgulayan Toker, QR’ını indirip, kağıda çıkışını alıp kasanın yanına yapıştırarak ödemesini kolaylıkla alabildiğini anlattı.

Toker, "Ücretsiz, komisyonsuz yapıyoruz. Bunu şu an bir kampanya olarak başlattık. Bu anlamda ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Ne kadar çok piyasada dönen sistem kayıt altına girerse herkesin yararına... Bir kere, toplumu nakit kullanımdan yavaş yavaş dijital para kullanımına alıştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Değişimi başlatmak istiyoruz"

Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, yeni sistem ile ilgili kullanım örnekleri verirken, stada giden bir taraftarın maça girmeden önce etraftaki üye iş yerlerinden bu sistemle ödeme yaparak yemek yiyebileceğini, alışveriş yapabileceğini, hatta taksilerdeki ulaşım ödemelerini bile QR kullanarak yapabileceğini anlattı.

Toker, sistemin kullanım alanının da her geçen gün yaygınlaşacağını ifade ederek, sosyal medyada satış yapan kişi ve şirketlerden sokaktaki simitçiye kadar bütün KOBİ'lerin kolaylıkla kullanabileceği bir sistem inşa ettiklerini söyledi.

Toker, "Değişimi başlatmak istiyoruz. Passoligliye teknolojik anlamda bambaşka nakitsiz toplumu yaratabilirsek ne mutlu bize... Potansiyel iş yerlerine de dijital edinim sağlamak hedefindeyiz." dedi.

- "Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama yaygınlaştıracağız"

Betügül Toker, kurdukları saha ekibi ile iş yerlerini ziyaret edip sistemi anlattıklarını, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, kısa süre önce devreye aldıkları hizmette şimdiden üye iş yeri sayısının 100'ü geçtiğini, hedeflerinin bin iş yerine doğru gitmek olduğunu söyledi.

Toker, "Esnaf, bu sisteme bayıldı. Teknolojiyi her zaman kaldıraç olarak kullanıyoruz. KOBİ'ler teknolojiye çok büyük paralar yatırmak zorunda olduklarını sanıyorlar. KOBİ'lerin sesi olmak istiyoruz. Cüzdanı evde unutma devri kapanıyor gibi bir şey... Amacımız bu. Şu an milyon dolarlık işlem hacmi olmayacak ama insanların hayatlarını kolaylaştıracağız. Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama gittikçe yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?
SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım’ın Başkanı Gunter ŞeymusSOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım’ın Başkanı Gunter Şeymus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Ya dijital ödeme

En Çok Okunan Haberler

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Kolisi 4.5 liraya kadar düştü

Kolisi 4.5 liraya kadar düştü

105 milyon liraya satılık ada

105 milyon liraya satılık ada

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?

‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ başarılı olacak mı?

SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım’ın Başkanı Gunter Şeymus

SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım’ın Başkanı Gunter Şeymus

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak(2)

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak(2)

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak

'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.