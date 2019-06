"4,5 milyon Passoligliye hizmet veriyoruz. 'Bu kartlı işlemlere devam edelim ama ödeme şekli artık biraz daha dünyanın da gittiği yere doğru gitmeli' dedik. O zaman öyle bir sistem kuralım ki iş yerlerimizden Passo kart sahipleri, Passolig sahipleri alışveriş yapsın, bunu herhangi bir kart duymaksızın yapsın, her şeyini mobilden yapsın istedik.

Toker, sistemin kullanım alanının da her geçen gün yaygınlaşacağını ifade ederek, sosyal medyada satış yapan kişi ve şirketlerden sokaktaki simitçiye kadar bütün KOBİ'lerin kolaylıkla kullanabileceği bir sistem inşa ettiklerini söyledi.

Toker, "Ücretsiz, komisyonsuz yapıyoruz. Bunu şu an bir kampanya olarak başlattık. Bu anlamda ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Ne kadar çok piyasada dönen sistem kayıt altına girerse herkesin yararına... Bir kere, toplumu nakit kullanımdan yavaş yavaş dijital para kullanımına alıştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama yaygınlaştıracağız"

Betügül Toker, kurdukları saha ekibi ile iş yerlerini ziyaret edip sistemi anlattıklarını, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, kısa süre önce devreye aldıkları hizmette şimdiden üye iş yeri sayısının 100'ü geçtiğini, hedeflerinin bin iş yerine doğru gitmek olduğunu söyledi.

Toker, "Esnaf, bu sisteme bayıldı. Teknolojiyi her zaman kaldıraç olarak kullanıyoruz. KOBİ'ler teknolojiye çok büyük paralar yatırmak zorunda olduklarını sanıyorlar. KOBİ'lerin sesi olmak istiyoruz. Cüzdanı evde unutma devri kapanıyor gibi bir şey... Amacımız bu. Şu an milyon dolarlık işlem hacmi olmayacak ama insanların hayatlarını kolaylaştıracağız. Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama gittikçe yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.