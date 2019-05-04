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Türk şirketleri Özbekistan’da kariyer imkanlarını tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organizasyonuyla Taşkent’te “TALENT for BIZ” kariyer fuarı düzenlendi

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ” kariyer fuarı Özbekistan’da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organizasyonuyla Taşkent'te düzenlenen "TALENTforBIZ" etkinliği kapsamında Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri, katılımcılarla iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinliğe aralarında Havelsan, Netaş, Türk Hava Yolları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Teknopark İstanbul, DeFacto, Turkcell, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İş Bankası ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de bulunduğu çok sayıda şirket ve kuruluş katıldı.

Fuarda Özbekistan İnovasyon Kalkınma Bakanlığı da stant açtı. Fuar kapsamında mülakatlar, atölye ve örnek olay çalışmaları, firmaların vizyonlarını paylaştıkları sunumlar ile 25 ayrı tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Özbek gençler Türk şirketlerinin iş imkanlarının sergilendiği fuara yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, daha önce Almanya ve İngiltere’de gerçekleştirdikleri fuarın üçüncüsünün Cumhurbaşkanının direktifleriyle kardeş Özbekistan’da düzenlediklerini kaydederek, "Her ne kadar coğrafyalarımız birbirinden uzak olsa da, bizler her zaman bu topraklara ait olduğumuzu, buralardan gittiğimizi hiç bir zaman unutmadık. Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiye kadar biriktirdiği önemli teknoloji ve birikimleri ve Türk şirketleri ile birlikte sizlere ziyarete geldik” dedi.

Dünya ile rekabet eden Türk şirketlerinin deneyimlerini Özbek gençlerle paylaşmak ve onların yetişmesine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Atay, böylece Özbek gençlerin kendi ülkeleri için faydalı olmalarını istediklerini kaydetti.
Özbek gençlerin katılımcı Türk şirketlerinin iş fırsatlarından yararlanmaya çağıran Atay, Türkiye’ye gelerek, kendi bilgi ve deneyimlerini geliştirlerini istedi.

- “Yerli ve diğer ülkelerin iş adamları için örnek teşkil ediyor"

Özbekistan İnovasyon Kalkınma Bakan Yardımcısı Şeref Racabbayev de, bağımsızlığın ilk yıllarından başlayarak Türkiye’nin desteğini yakından hissettiklerini, günümüzde de bu iş birliklerinin devam ettiğini belirterek, eskiye dayanan ve derin kökleri olan Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde yeni düzeye ulaştığını vurguladı.

Günümüzde Türk iş adamlarının tüm sektörlerde başarılı faaliyet yaptığını belirten Racabbayev, “Türk ortaklarımızın Özbekistan'daki faaliyeti yerli ve diğer ülkelerin işadamları için bir örnek teşkil ediyor" dedi.
Racabbayev, iki ülke arasında giderek gelişmekte olan işbirliğinin bir göstergesi olan bu fuarın kendileri için çok önemli olduğunu ve ikili işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin iki halkın tarihi ve köklü kardeşlik bağları temelinde hızla geliştiğini kaydederek, bu etkinliğin iki ülke işadamları ve gençlerinin birbirlerini yakından tanıması, ortak projeler geliştirmesi için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Özbekistan’ın genç, eğitimli ve dinamik nüfusuyla, doğal kaynakları ve beşeri sermayesiyle büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Er, Türkiye’nin de 80 milyonluk nüfusu, sanayi, teknoloji, bilim ve eğitim alanlarındaki zengin tecrübesi ve gerçekleştirdiği reformlarla, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olduğunu anımsattı.

Er, “Asya’nın kalbinde, tarihi Büyük İpek Yolu’nun merkezinde bulunan ata yurdu Özbekistan ile Türkiye arasında fuar vesilesiyle daha güçlü bağların kurulması, iş birliğinin ve ortak projelerin artması çalışmalarımızın en önemli amaçları arasında yer almaktadır. Bugünkü etkinliğin de bu amaçlarımıza yönelik önemli katkılar sunacağına, ülkelerimiz arasında kalkınma odaklı ortak yatırım projelerinin bugün bizimle bu heyecanı paylaşan gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

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Özbekistan Talent for BIZ

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