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Türk şirketleri Özbekistan’daki tarım fuarında

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Türk şirketleri Özbekistan’daki tarım fuarında

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki uluslararası tarım teknolojileri ve tarım makineleri fuarlarına Türk şirketleri ilgi gösterdi.

Özbekistan hükümetinin destekleriyle "Uzexpocenter" fuarcılık şirketi tarafından organize edilen fuarlara aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20’den fazla ülkeden 110’a yakın işletme ve şirket katılıyor.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov fuarların açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin tarım sektörünün geliştirilmesine ayrıca bir önem verdiğini kaydederek, amaçlarının katma değeri yüksek olan tarım ürünleri üretmek olduğunu belirtti. Atacanov, söz konusu fuarların ülkede tarım sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacağını ve iş insanları arasında bir köprü görevi göreceğini kaydetti.

Soğutma ve dondurucu cihazlar, ekmek ve makarna imalatı, meyve ve sebzeler için kurutma makinaları, bahçe teknoloji, seracılık, meyve ve sebze üretim ve işleme, hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık için teknolojiler ve teçhizat, süt ve süt ürünleri, et ve balık işleme, veterinerlik, bitki koruma kimyasalları, tarım teknolojileri ve makineleri gibi bölümlerden oluşan fuarlara Türk şirketleri de ilgi gösterdi.

Katılımcılar da Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek, çeşitli iş görüşmelerinde bulundu.

İş adamı Mehmet Sert, AA muhabirine, söz konusu fuara birkaç yıldan bu yana katıldıklarını belirterek, geçen sene düzenlenen fuarın kendileri için verimli geçtiğini ve Özbek ortaklarına çok sayıda tarım aletleri pazarladıklarını söyledi.

Sert, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendilerini de etkilediğini dile getirerek, Özbek iş insanlarının ürettikleri ürünlere de ilgi gösterildiğini vurguladı.

Fuarlar, 2 Haziran’a kadar açık kalacak.

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